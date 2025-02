T. Javorina: Zámoček Hohenlohe si tento rok pripomína významné jubileá

Na snímke návštevníci čakajú pred Loveckým zámočkom Hohenlohe v podhorskej obci Tatranská Javorina v okrese Poprad vo štvrtok 6. februára 2025. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Tatranská Javorina 9. februára (TASR) - Lovecký zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine si v tomto roku pripomína dve významné jubileá. V lete uplynie 140 rokov od jeho dokončenia a zároveň je to desať rokov, odkedy ho sprístupnili verejnosti. Správca kultúrnej pamiatky Marián Šturcel pre TASR uviedol, že vidieť pamiatku zvnútra je možné raz za týždeň v niekoľkých hromadných vstupoch.Zámoček dal postaviť knieža Christian Kraft Hohenlohe.priblížil Šturcel. Keďže Hohenlohe chcel na poľovačkách hostiť významné osobnosti z celej Európy, dal si v roku 1883 vo Viedni nakresliť projekt zámočka. Hlavnú a vedľajšiu hospodársku budovu staval Ján Lipták z Popradu - Veľkej.Areál slávnostne otvorili v júli 1885. "Boli tu hostia z celej Európy, úradníci z Uhorska a pozvanie prijali aj traja kňazi - evanjelický a dvaja katolícki, čo malo v tom období vážnu symboliku. Vlastníci majetku boli evanjelici, avšak obyvatelia okolitých obcí, s ktorými chcel Hohenlohe dobre vychádzať, boli takmer 100-percentní katolíci," dodal Šturcel. Počas prvých takmer 50 rokov sa tam veľké poľovačky konali párkrát do roka. Skončilo sa to v roku 1926, keď knieža Hohenlohe zomrel v juhozápadnej časti Maďarska. Pochovaný je však v dvojhrobe vedľa milovanej družky Otílie práve v Tatranskej Javorine.Verejnosť môže vstúpiť do najkrajších častí zámočka každý štvrtok v troch vstupoch po maximálne 20 ľudí.skonštatoval Šturcel. S myšlienkou sprístupniť pamiatku verejnosti prišiel vtedajší prezident Andrej Kiska.Pôvodná podoba loveckého zámočku sa zachovala dodnes a v interiéri je aj značná časť pôvodného vybavenia vrátane ďalekohľadu od mníchovského optika Jacoba Merza, loveckých trofejí, zbraní, fotografií, obrazov a gongu na zvolávanie spoločenských udalostí. Viaceré predmety putovali do nemeckého sídla rodiny Hohenlohe na zámku Neuenstein, veľa artefaktov sa však stratilo v období pred rokom 1989. Zámoček pruského kniežaťa je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2009.