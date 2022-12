T. Petraško skončil ako šéf K13 - Košické kultúrne centrá

Košice 16. decembra (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Košiciach rozhodlo na štvrtkovom (15. 12.) zasadaní o odvolaní riaditeľa príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá Tomáša Petraška. "Do menovania nového riaditeľa povedie túto inštitúciu Martin Dani," informoval magistrát.



Išlo o súčasť bodu, kde poslanci schvaľovali zmeny členov štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta a ďalších právnických osôb zriadených alebo založených mestom. Za spoločný návrh hlasovalo 32 z 38 prítomných poslancov.



Zastupiteľstvo pristúpilo aj k zmenám redakčnej rady periodika Košice v skratke. Na základe návrhu primátora mesta Jaroslava Polačeka budú v nej sedieť Eva Bombová, Vladimír Fabian, Mikuláš Jesenský, Dominika Petáková a Dušan Tokarčík. Za poslancov boli do rady zvolení Róbert Schwarcz, Matej Kundrát, Igor Petrovčik a Beáta Zemková.



Mestskí poslanci by sa na rokovaní mali zísť do konca roka ešte raz, keďže vo štvrtok museli prerušiť rokovanie o zmenách a doplnkoch Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. "Dôvodom bolo chýbajúce stanovisko Okresného úradu (OÚ) v Košiciach, bez súhlasu ktorého nebolo možné o tom rokovať. Úradníci OÚ budú podľa ich prednostu a poslanca Martina Semana schvaľovať celkovo 71 zmien v územnom pláne v piatok. Ak sa im to podarí odsúhlasiť, mestské zastupiteľstvo by sa nielen k tomuto bodu mohlo zísť budúci štvrtok (22. 12.)," informoval magistrát. Primátor Polaček avizoval, že ďalším bodom predvianočného rokovania by z dôvodu mimoriadnej situácie malo byť aj opätovné prerokovanie návrhu všeobecne záväzného nariadenia stanovujúce úpravu poplatkov za komunálny odpad, ktoré vo štvrtok poslanci odmietli.