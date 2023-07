Tábor dobrovoľných ochranárov sa uskutoční v Cerovej vrchovine

Banská Bystrica 28. júla (TASR) - V lokalite Burda pri obci Rovné v Cerovej vrchovine sa v sobotu (29. 7.) začne už 47. ročník Východoslovenského tábora dobrovoľných ochrancov prírody (VSTOP). Podujatie organizované Slovenským zväzom ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) bude trvať do piatku (4. 8.) a spojené bude aj s mapovaním územia. TASR o tom informovala Kristína Bocková, manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR, ktorá je spoluorganizátorom tábora.



"Po rotácii predchádzajúcich ročníkov sa nám ideálnym územím javí Revúcka vrchovina. Pri zachovaní pôvodného charakteru stanového mestečka a všetkých požiadaviek, ktoré si prítomnosť takmer 300 účastníkov organizácia podujatia vyžaduje, sme tento rok našli po dohode s majiteľom priestoru a miestnou samosprávou vhodné miesto za hranicou bývalého Východoslovenského kraja," uviedla riaditeľka Správy Chránenej krajinnej oblasti Latorica ŠOP SR a členka prípravného výboru tábora Kristína Voralová.



Hlavným poslaním tábora je poskytnúť amatérskym bádateľom a dobrovoľníkom možnosť zapojiť sa do prírodovedného výskumu pod vedením odborníkov na málo preskúmanom území. Program tábora je rozdelený do odborných sekcií, účastníci sa tak budú môcť zapojiť napríklad do jaskyniarskej sekcie, sekcie zameranej na netopiere, obojživelníky, motýle, chrobáky, vážky či slimáky. Veľký záujem je každoročne o ornitologickú sekciu a lokálny výskum zameraný na veľké šelmy.



Výsledným produktom tábora je okrem poznania krajiny a prírody aj zborník spracovaných výsledkov z terénnej činnosti v danom území. Do vedenia takmer dvadsiatky odborných sekcií sa na aktuálny ročník podujatia prihlásili pracovníci viacerých odborných organizácií, vysokoškolskí odborní pracovníci z mnohých slovenských univerzít i ďalší špecialisti na jednotlivé skupiny rastlín a živočíchov.