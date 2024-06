Tabuľa v Polomke pripomína Američanov a Britov, ktorí pomáhali v SNP

Polomka 6. júna (TASR) - V obci Polomka v okrese Brezno vo štvrtok slávnostne odhalili novú informačnú tabuľu pripomínajúcu príbeh Američanov a Britov, ktorí pred 80. rokmi pomáhali v Slovenskom národnom povstaní (SNP). Štrnásti Američania a traja britskí agenti boli v obci napokon nacistickými jednotkami zajatí a poslaní do koncentračného tábora, kde ich po vypočúvaní a mučení zastrelili. TASR o tom informovali z Veľvyslanectva USA na Slovensku.



V Polomke sa vo štvrtok konala aj pietna spomienka na obete Američanov a Britov, ktorí pomáhali v SNP. Na podujatí sa zúčastnili Chargé d'Affaires Veľvyslanectva USA na Slovensku Nicholas Namba a britský veľvyslanec Nigel Baker, ale tiež syn majora britského výkonného úradu pre špeciálne operácie (SOE) Johna Sehmera, osemdesiatjedenročný James Sehmer.



"Dnes si uctievame statočných mužov a ženy, ktorí čelili najväčším ťažkostiam svojej doby a postavili sa za slobodu a mier aj zoči-voči sile zla. Ide o spojeneckých vojakov, ich slovenských náprotivkov a kolegov, ako aj slovenských obyvateľov Polomky a okolitých miest, ktorí pre nich počas tuhej zimy v roku 1944 zabezpečovali potraviny a iné potreby," skonštatoval Namba.



Podľa britského veľvyslanca sa zdá, ako by ľudia časom zabúdali, že sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. "Skláňame sa nad tými, ktorí bojovali a umreli v mene slobody počas SNP. Vojaci a civili zo Slovenska, Británie a USA bojovali spolu s povstalcami, aby oslobodili tento región od okupácie," povedal Baker.



Tímy z amerického Úradu pre špeciálne služby (OSS) a personál britského SOE na stredné Slovensko pricestovali na jeseň 1944, aby spolupracovali so slovenským odbojom pri oslobodzovaní Slovenska od nacistickej okupácie. Po potlačení povstania boli prinútené ustúpiť do hôr. Jeden z amerických tímov sa uchýlil do Polomky, kde sa stretol aj britskými kolegami.



Američania a Briti našli v Polomke spoločný úkryt v malej chatke na kopci, kde spoločne so slovenskými kolegami strávili Vianoce. Na druhý deň ich prepadlo 300 nacistických vojakov vrátane slovenských kolaborantov. Celý tím, pozostávajúci zo 14 Američanov a troch Britov, zajali a poslali do koncentračného tábora Mauthausen, kde boli po vypočúvaní a mučení zastrelení. Medzi obeťami bol aj vojnový korešpondent agentúry AP Joe Morton.