Tabuľu začiatku obce v Lehniciach niekto presunul

Lehnice 1. augusta (TASR) - Tabuľu začiatku obce Lehnice časť Kolónia v okrese Dunajská Streda premiestnila na iné miesto neznáma osoba. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru Trnava Zlatica Antalová. Policajti napriek tomu na začiatku obce merali rýchlosť. Antalová tvrdí, že iba zo smeru, kde je značenie viditeľné. Obecný úrad Lehnice pre TASR uviedol, že obec čaká na schválenie nového dopravného projektu.



Značka zo svojho pôvodného miesta zmizla a objavila sa pred križovatkou mimo obce. Vodiči prichádzajúci z Blatnej na Ostrove ju tak uvidia. O potrebe znížiť rýchlosť jazdy však nemajú ako vedieť vodiči prichádzajúci z Macova.



„Policajné hliadky pred tým, ako začnú kontrolu dodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti, skontrolujú stav dopravného značenia na danom úseku,“ vyhlásila Antalová. Potvrdila, že polícia na mieste v nedeľu (27. 7.) aj v utorok (29. 7.) napriek premiestnenej značke rýchlosť vodičom merala. Tvrdí však, že iba na „úseku od obce Blatná na Ostrove, kde je začiatok obce riadne označený“.



Profesor na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave Tomáš Strémy upozorňuje, že vodičovi alebo držiteľovi vozidla v prípade porušenia pravidiel cestnej premávky môže byť uložená pokuta. „V prípade blokového konania je potrebné upozorniť na tú skutočnosť, že vodič musí byť ochotný zaplatiť pokutu a proti pokute uloženej v blokovom konaní nie je možné podať opravný prostriedok,“ uviedol. V prípade rozkazného konania už má vodič opravný prostriedok k dispozícii. V takom prípade je podľa neho dobré priložiť fotografický alebo videozáznam miesta, kde dopravné značenie neupravuje pravidlá cestnej premávky.



Polícia po upozornení na problém so značkami podľa Antalovej situáciu preverila. Na premiestnenie dopravného značenia upozornila Správu a údržbu ciest Trnavského samosprávneho kraja (SÚC TTSK), ktorá má podľa nej údržbu značenia v kompetencii. Zodpovedný vedúci SÚC TTSK pre oblasť Dunajská Streda Róbert Lenč TASR potvrdil, že sa situáciou zaoberajú. „Je to v riešení, značka bude osadená na pôvodné miesto,“ uviedol.



Lucia Beňadiková z Obecného úradu Lehnice uviedla, že obec aktuálne čaká na schválenie nového dopravného projektu a značky posunie smerom von z obce. Lokalita na začiatku dediny je totiž už zastavaná. TASR sa obce dopytovala aj na to, či nevie, kto značky presunul. „Nemáme vedomosti,“ odpovedala Beňadiková.



Vo štvrtok (31. 7.) popoludní boli značky už presunuté na nové miesto, s ktorým počíta spomenutý posudzovaný projekt. Tabule sú už viditeľné aj pri príjazde do obce z Macova.