Trnavská arcidiecézna charita rozšírila v Dunajskej Strede služby

Dunajská Streda 7. februára (TASR) - Trnavská arcidiecézna charita (TACH) rozšírila svoje služby a priniesla do Dunajskej Stredy špecializované sociálne poradenstvo. Služba je určená ľuďom v krízovej životnej situácii. Charita ju poskytuje vo svojom Centre pomoci človeku, ktoré sídli na Bacsákovej ulici v Dunajskej Strede. Informovala o tom vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová Kvetanová.



Novú sociálnu službu začala charita poskytovať v Dunajskej Strede od konca minulého roka. "Poradenstvo je určené pre ľudí v náročných životných situáciách, predovšetkým pre ľudí bez domova, dlhodobo nezamestnaných, ľudí ohrozených chudobou, ako aj tých, ktorí bojujú so závislosťami alebo čelia zdravotným problémom. Prínosom môže byť aj pre osamelých seniorov," ozrejmila Kukuľová Kvetanová.



Dunajská Streda je piatym mestom, v ktorom TACH poskytuje špecializované sociálne poradenstvo. "Vďaka tejto službe sme už pomohli stovkám ľudí, ktorí dnes žijú kvalitnejší a stabilnejší život. Je to konkrétny dôkaz toho, že odborná podpora a správne nasmerovanie môžu priniesť pozitívne zmeny," povedal riaditeľ TACH Miroslav Dzurech.



TACH poskytuje službu v slovenskom a maďarskom jazyku. Verejnosť ju môže využiť bezplatne od pondelka do piatka, v časoch od 9.00 do 12.00 h a od 13.00 do 15.00 h.