< sekcia Regióny
Ťahanovský prejazd v Košiciach bude v stredu dočasne neprejazdný
Prejazd bude pre všetky cestné motorové vozidlá dočasne znemožnený približne v čase od 8.00 do 15.00 h.
Autor TASR
Košice 19. mája (TASR) - V Košiciach dôjde v stredu (20. 5.) k úplnej uzávere železničného priecestia známeho ako Ťahanovský prejazd. Prejazd bude pre všetky cestné motorové vozidlá dočasne znemožnený približne v čase od 8.00 do 15.00 h. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Dôvodom sú nevyhnutné opravné práce na železničnom zvršku v súvislosti s odstránením vzniknutej poruchy na koľajnici,“ uviedla polícia. Vodičov prosí, aby s obmedzením počítali vopred, zvolili si náhradnú trasu a rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Ide o traťový úsek medzi železničnými stanicami Košice a Kostoľany nad Hornádom. Uzávera sa týka železničného priecestia v kilometri 102,738.
„Dôvodom sú nevyhnutné opravné práce na železničnom zvršku v súvislosti s odstránením vzniknutej poruchy na koľajnici,“ uviedla polícia. Vodičov prosí, aby s obmedzením počítali vopred, zvolili si náhradnú trasu a rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Ide o traťový úsek medzi železničnými stanicami Košice a Kostoľany nad Hornádom. Uzávera sa týka železničného priecestia v kilometri 102,738.