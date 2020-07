Ťahúňom 17. Trnavského Jazzyku bude Dan Bárta

Trnava 25. júla (TASR) – Tohtoročné 17. pokračovanie festivalu Trnavský Jazzyk sa rozloží na tri scény a na dni od 27. do 31. júla. Aj tento rok sa rozhodlo mesto Trnava, ktoré je jeho hlavným usporiadateľom, umožniť na všetky koncertné vystúpenia bezplatný vstup. Informoval o tom za organizačný tím Ján Novák.



Dohromady umelci odohrajú 15 koncertov, každý deň začnú o 18.00 h vystúpeniami na pešej zóne v rámci Leta na korze. "Tam budú hrať Vanessa Šarközi & Miloš Biháry Gypsy Jazz Project, zoskupenia Aftertee a Mattia Boyzz," povedal Novák s tým, že aj v tomto roku dbajú na to, aby neopomenuli trnavských hudobníkov.



Večerné koncerty sa uskutočnia na Nádvorí. "Vystúpi Kristína Mihaľová & Jakub Šedivý, Talent transport s hosťom, Trnavčanom Kamilom Mikulčíkom, Robert Balzar Trio a rovnako Trnavčan Michal Bugala, ktorý sa predstaví s Triple Jump spolu s Davidom Hodekom a Richardom Csinom a hosťami Aronom Hodekom a Anabelou Mollovou," dodal Novák.



Posledný večerný koncert naplánovali organizátori do amfiteátra. "V piatok 31. júla o 19.00 h je na programe najskôr koncert Bratislava Hot Serenaders a o 21.00 h vystúpi česká hviezda Dan Bárta a Illustratosphere, v skupine aktuálne hrá aj slovenský bubeník Martin Valihora. Teší nás, že Dan Bárta na Trnavský Jazzyk zavíta nie prvý raz, v Trnave koncertoval už niekoľkokrát a vždy za veľkého záujmu fanúšikov," doplnil Novák.



Koncerty sa uskutočnia v intenciách hygienických nariadení proti šíreniu COVID-19, pri poslednom aj pri vyššom záujme bude kapacita letného kina postačovať. Festival sa organizuje s finančnou podporou Nádvoria - priestoru súčasnej kultúry a Trnavského samosprávneho kraja. Z verejných zdrojov podujatie podporil Fond na podporu umenia.