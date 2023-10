Tajch nad Novou Baňou začali vypúšťať, výpustný systém prejde opravou

Nová Baňa 16. októbra (TASR) - Tajch nad Novou Baňou začali v týchto dňoch vypúšťať. Úbytok vody je predzvesťou veľkej rekonštrukcie výpustného a výustného systému, ktorá sa plánovala už dlhší čas. Systém je totiž dlhodobo nefunkčný v dôsledku chyby, ktorá sa vyskytla na ovládacích ťahadlách, ktoré otvárajú zábrany na dne tajchu.



"Do celého priebehu sú aktuálne zapojení aj rybári, ktorí začnú s výlovom rýb, len čo poklesne hladina na potrebnú úroveň," povedal TASR primátor Novej Bane Branislav Jaďuď. Podľa neho je v tajchu asi 1,5 tony rýb. "Už v uplynulých dňoch pomáhali s výlovom športoví rybári, ktorí počas súťaže vylovili asi 200 kilogramov rýb a v ďalších dňoch by mali ešte niečo uloviť," dodal.



Vyhlásené bolo medzičasom aj verejné obstarávanie na dodávateľa rekonštrukčných prác. Celé by sa to malo zrealizovať do 24 mesiacov. Podľa Jaďuďa najväčší problém bude množstvo sedimentov na dne tajchu a spôsob ich vyťaženia. Bahno je však netoxické a malo by sa ďalej využiť ako hnojivo. Pre vypúšťanie a opravu tajchu sa najbližšie dve sezóny nebude možné v nádrži kúpať.



Mesto bude obnovu financovať z úveru z Enviromentálneho fondu, keďže žiadosť na nenávratný finančný príspevok od fondu nemohla byť podporená. Náklady na rekonštrukciu primátor odhadol asi na 800.000 eur.



Mesto sa už v roku 2013 snažilo o vypracovanie projektu na rekonštrukciu nádrže s ambíciou uchádzania sa o externé finančné zdroje z eurofondov. Od tohto roku až po súčasnosť však nebolo možné sa zapojiť do žiadnej výzvy s takouto požiadavkou, keďže výzvy nepokrývali oblasť rekonštrukcie vodných nádrží podľa požiadaviek mesta.



Novobanský tajch vybudoval v roku 1794 banský inžinier Johan Lill ako zásobáreň vody na pohon banských zariadení. Podľa projektovej manažérky mesta Lenky Šubovej bola nádrž komplexne zrekonštruovaná v rokoch 1996 - 1997, keď bol obnovený výpustný a výustný systém. Spevnená bola vtedy aj hrádza a boli opravené aj brehy, vstup do jazera vrátane bezpečnostného prepadu a odtokového kanála.