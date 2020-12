Tajné zákutia Stanišovskej jaskyne môžu turisti spoznávať celoročne

Liptovský Ján 15. decembra (TASR) – Podzemnými priestormi Stanišovskej jaskyne v Liptovskom Jáne sprevádzajú jaskyniari návštevníkov celoročne. Ide totiž o jedinú turisticky prístupnú jaskyňu na Liptove, ktorá je otvorená každý deň. Jej chodbami každoročne prejdú stovky turistov, tohtoročná sezóna však bola podľa jaskyniarov iná. Prírodnú pamiatku museli pre pandémiu nového koronavírusu na niekoľko mesiacov úplne zatvoriť.



Vstup do jaskyne sa nachádza v severnej časti Jánskej doliny v Národnom parku Nízke Tatry vo výške 766 metrov nad morom. Okruh má približne 400 metrov, prehliadka trvá 45 minút až hodinu. "Čelovú lampu dostane každý návštevník pred vstupom, špeciálny odev ani obuv nie sú potrebné. Sprievodným slovom návštevníkov oboznámime s históriou jaskyne, ale aj s množstvom podrobností z jaskyniarskeho života. Chceme ľuďom ukázať, o čom jaskyniarstvo je. Vysvetlíme im, prečo a ako chodíme kopať do jaskyne, akým iným spôsobom robíme prieskum alebo ako jaskyňu zameriavame s cieľom vytvorenia jej mapy," povedal pre TASR sprievodca Igor Staník.







Prehliadka jaskyne je v momentálnej situácii možná len po dôkladnej dezinfekcii. Kontroluje sa dodržiavanie odstupov medzi návštevníkmi, v skupinke môže byť maximálne šesť ľudí, vstup len v rúškach. "Tento rok bol jedným slovom netradičný. Pandémia nám prakticky zrušila celú jarnú sezónu. Zavreli sme v marci, otvárali až v júni. Vypadli nám školy, koncoročné a jesenné školské výlety či Veľká noc," zhodnotil Staník. Poľskú klientelu podľa neho v lete nahradila česká. To, spolu so zvýšeným záujmom slovenských návštevníkov, prakticky zachránilo celú letnú sezónu, ktorá bola podľa jaskyniarov napokon priaznivá.



Záujmu malých i veľkých návštevníkov sa Stanišovská jaskyňa teší aj vďaka projektu podzemnej ríše Aghartha, ktorý vznikol pred troma rokmi s cieľom spoznávať tajomné podzemné priestory na Liptove. Ríša sa skladá zo štyroch krajín, ktoré môžu turisti navštíviť. Okrem jaskyne tak spoznajú aj jediné sprístupnené staré banské dielo na Liptove či expozíciu života mince. Každá z podzemných krajín má svoju vlastnú mincu. "Vyrábame ich v našej mincovni. Návštevník, ktorý získa mincu, dostane pečiatku do špeciálnej mapy. Ak pozbiera všetky mince a pečiatky, dostane zaraďovač s pamätnou mincou Agharthy, ktorú nie je možné nikde kúpiť, len takýmto spôsobom získať," priblížil sprievodca.



Napriek rozpačitému roku sa jaskyniarom zo Speleoklubu Nicolaus podarilo tento rok v Jánskej doline objaviť novú jaskyňu. Nazvali ju Samova diera. Ide o takmer 700 metrov nových priestorov a podľa Staníka existuje veľká nádej na ďalšie nové objavy.