V obci Tajov si pripomenuli rodákov J. Murgaša a J. G. Tajovského

Tajov 24. júna (TASR) - Obec Tajov v Banskobystrickom okrese si v piatok slávnostne uctila svojich rodákov Jozefa Gregora Tajovského a Jozefa Murgaša, ktorí sa zapísali do histórie nielen slovenskej, ale i svetovej. Na deň svojho patróna sv. Jána Krstiteľa obec usporiadala hneď tri udalosti.



Minister obrany udelil pamätnú medailu in memoriam bratovi Jozefa Gregora Tajovského, o 22 rokov mladšiemu Eduardovi Gregorovi ako vojnovému invalidovi a veteránovi prvej svetovej vojny. Ocenenie prevzala jeho vnučka. V sprievodnom programe vystúpil i jeden z posledných žijúcich účastníkov Slovenského národného povstania Vladimír Strmeň a študenti Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského z Banskej Bystrice.



"Eduard Gregor prišiel na Piave o pravú ruku. Ako vyučený krajčír už nemohol viac vykonávať svoje remeslo. Jemu vlastnou pevnou vôľou sa naučil krásne písať a hlavne pracovať s drevom, až sa stal umeleckým rezbárom s najznámejším artefaktom - sochou Madony na kalvárii," priblížila pre TASR Anita Murgašová, šéfredaktorka miestnych novín.



Tajovskou hlinou následne v Kostole sv. Jána Krstiteľa pokrstili dielo historika Vladimíra Sklenku a kol., prvú monografiu Tajov a Jabríková. Podľa Sklenku Tajov a bývalá obec Jabríková má tak po 527 rokoch svojej existencie prvé dielo o histórii Turzovsko-Fuggerovskej spoločnosti v oblasti hutníctva, remesiel, školstva, kultúry, cirkvi či prírodných a kultúrnych vzácností.



Piatkové popoludnie patrilo odhaleniu sochy ďalšiemu rodákovi, kňazovi, výtvarníkovi, prírodovedcovi, politikovi, ale najmä vynálezcovi bezdrôtovej telegrafie Jozefovi Murgašovi. Socha slovenského vedca svetového formátu stojí pred vstupom do kostola, v ktorom bol pokrstený.