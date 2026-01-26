< sekcia Regióny
Tajuplné bytosti v Horehronskom múzeu opäť pokračujú jarným cyklom
Projekt Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí pripravuje Horehronské múzeum už od jesene roku 2021. Odvtedy, počas ôsmich cyklov, podujatie videlo vyše 2000 návštevníkov.
Autor TASR
Brezno 26. januára (TASR) - Zážitok v hlavnej úlohe s tajuplnými bytosťami v podobe 13 figurín s vyše 120 zbierkovými predmetmi sľubuje Horehronské múzeum v Brezne, ktoré od 7. februára do 7. marca pripravilo jarný cyklus podujatia Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí. TASR o tom informovala marketingová koordinátorka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Žofia Koštialová.
„Každú sobotu o 15.00 h sa návštevníci zatúlajú do zabudnutého sveta predstáv, ktorý bol kedysi súčasťou života a duchovnej kultúry Horehroncov. Spoznajú tajuplné bytosti z horehronských poverových rozprávaní. Dojem umocnia aj zvukové efekty a odborný výklad obohatený o herecké etudy žiakov z literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Brezno,“ priblížila Koštialová.
V týždni sú na objednávku vyhradené termíny pre školy, prípadne iné záujmové skupiny a pripravené sú tiež mimoriadne termíny počas školských prázdnin - 18. a 25. februára o 15.00 h.
Projekt Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí pripravuje Horehronské múzeum už od jesene roku 2021. Odvtedy, počas ôsmich cyklov, podujatie videlo vyše 2000 návštevníkov.
„Každú sobotu o 15.00 h sa návštevníci zatúlajú do zabudnutého sveta predstáv, ktorý bol kedysi súčasťou života a duchovnej kultúry Horehroncov. Spoznajú tajuplné bytosti z horehronských poverových rozprávaní. Dojem umocnia aj zvukové efekty a odborný výklad obohatený o herecké etudy žiakov z literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Brezno,“ priblížila Koštialová.
V týždni sú na objednávku vyhradené termíny pre školy, prípadne iné záujmové skupiny a pripravené sú tiež mimoriadne termíny počas školských prázdnin - 18. a 25. februára o 15.00 h.
Projekt Tajuplné bytosti alebo Kto po nociach chodí pripravuje Horehronské múzeum už od jesene roku 2021. Odvtedy, počas ôsmich cyklov, podujatie videlo vyše 2000 návštevníkov.