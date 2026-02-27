< sekcia Regióny
VIDEO: Takmer 400 vojenských profesionálov zložilo v Prešove prísahu
Súčasťou piatkového podujatia na Hlavnej ulici v Prešove bola aj statická ukážka techniky ozbrojených síl a koncert vojenskej hudby.
Autor TASR
Prešov 27. februára (TASR) - Takmer 400 nových profesionálnych vojakov zložilo v piatok v Prešove slávnostnú vojenskú prísahu. Ide o absolventov sedemtýždňového základného vojenského výcviku. Na akte sa zúčastnili zástupcovia ministerstva obrany a velenia Ozbrojených síl SR so zástupcami samosprávy a štátnej správy, ako aj príbuzní a blízki vojakov.
„O výcvik je výrazný záujem a počet nových príslušníkov rastie. Ak porovnáme údaje spred dvoch rokov, minulý rok zaznamenali OS SR absolútny prírastok 1300 ľudí, čo je vynikajúci výsledok v porovnaní s rokom 2023, keď pribudlo približne 20 ľudí, čiže ľudia ktorí prišli vs. ľudia, ktorí odišli. Aj preto je 368 ľudí, ktorí absolvovali základný vojenský výcvik, veľmi pozitívnym číslom. Z tohto počtu tvorí 104 žien,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva obrany SR Martin Vojtašovič.
Záujem mladých ľudí o vstup do armády podľa neho rastie. „Nábory prebiehajú. Počas celého roka môžu záujemcovia osloviť naše regrutačné skupiny, ktoré sú v každom krajskom meste. Potom to už závisí od zaradenia, do ktorého výcvikového cyklu pôjdu,“ vysvetlil Vojtašovič. Doplnil, že ďalší výcvik sa začne 1. apríla.
Základný vojenský výcvik, na ktorý adepti vojenskej služby nastúpili na začiatku januára, preveril ich odhodlanie plniť stanovené úlohy a zároveň im odovzdal potrebné znalosti, ktoré vojenský profesionál potrebuje na štart svojej vojenskej kariéry.
„Počas toho základného vojenského výcviku vojaci prechádzajú takzvaným trojitým cyklom. Adaptácia, musia sa adaptovať na vojenské podmienky, musia zvládnuť denný poriadok, denný režim, organizáciu zamestnaní a podobné záležitosti. Potom zvládajú fázu strelec, to znamená, prechádzajú základným taktickým výcvikom - strelecká, chemická, poradová príprava a ostatné druhy príprav. Nakoniec je to etapa taktik, kde prechádzajú výcvikom v malých tímoch, malých jednotkách, pri taktickom cvičení, 24-hodinovom prežití v podmienkach taktickej situácie v teréne a podobné záležitosti,“ uviedol zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Miroslav Lorinc.
Ide podľa neho o pomerne náročnú činnosť, ktorá je integrovaná do siedmich týždňov a zvládnuť ju si vyžaduje od každého vojaka maximálne nasadenie.
„To, že to nie je pre každého, svedčí aj to, že nejakých 18 vojakov neukončilo výcvik. My s tým aj počítame, že nie každý sa musí vyrovnať s tou situáciou a nie každý ju môže aj zvládnuť,“ povedal Lorinc. Doplnil, že absolventi výcviku budú teraz zaradení do rôznych útvarov a zariadení v rámci OS SR, kde začnú odborný výcvik.
