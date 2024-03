Takmer 600 pacientov oslávi Veľkú noc v prešovskej nemocnici

Prešov 27. marca (TASR) - Takmer 600 pacientov oslávi Veľkú noc vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. Ich zdravotný stav im podľa PR manažérky nemocnice Martiny Pavlikovej nedovoľuje byť so svojimi rodinami. Personál im pripravil výzdobu, ako aj veľkonočné menu, a detských pacientov potešia Červené nosy.



"Počas Veľkej noci očakávame, že v nemocnici ostane približne 560 pacientov. Aspoň symbolicky im chceme sviatky spríjemniť a pripomenúť naše tradície," hovorí vedúca nutričná terapeutka z oddelenia liečebnej výživy Jana Stojanovová.



Na Zelený štvrtok (28. 3.) pre pacientov zaradili do jedálneho lístka aj špenátový prívarok, na Veľký piatok (29. 3.) rezance s tvarohom a na večeru rybie filé, pretože je deň pôstu.



"Slávnostné menu na Veľkonočnú nedeľu bude vývar s niťovkami, mäsový závitok, slovenská ryža, cvikla s chrenom a piškótová roláda," prezradila odborníčka s tým, že sa to, samozrejme, týka tých pacientov, ktorí nemajú špeciálne diéty. Nebude chýbať ani debrecínska šunka a na Veľkonočný pondelok okrem tradičného vývaru s mäsovými haluškami ani vyprážaný kurací rezeň a zemiaková kaša.



Detským pacientom pobyt v nemocnici počas Veľkonočného pondelka už niekoľko rokov spríjemňujú Červené nosy - Clowndoctors.



"Tak ako pri každých sviatkoch si svoje užije úrazová chirurgia. S nástupom jari sa očakávajú úrazy po pádoch z bicyklov, kolobežiek, prichádzajú pacienti s narazenými či vykĺbenými ramenami a zlomeninami. Pri prechádzkach sú to najmä vyvrtnutia členkov a kolien. Vo večerných a nočných hodinách sa potom úrazy striedajú s tými, ktoré boli zapríčinené alkoholom," povedala Pavliková.



Osobitnú aktivitu vymysleli v nemocnici pre pacientov psychiatrie, ktorí vyrobili v rámci pracovnej terapie tematické výrobky a pozornosti súvisiace s Veľkou nocou. Tie potom v rámci predajnej výstavy vystavili v monobloku a získané dobrovoľné príspevky budú slúžiť na nákup ďalšieho materiálu na rôzne druhy pracovnej terapie.



Mamičky, ktoré presne v čase Veľkej noci privedú na svet v prešovskej nemocnici svoje bábätká, sa majú možnosť podľa Pavlikovej s nimi odfotiť pri tematickej fotostene.