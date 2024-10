Takmer 70-ročný most v obci Malá Domaša nahradil nový

Malá Domaša 20. októbra (TASR) - Takmer 70-ročný most v Malej Domaši vo Vranovskom okrese je minulosťou. Vďaka investícii Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ho nahradil nový mostný objekt. Kraj do jeho výstavby zainvestoval vlastné zdroje vo výške 208.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.



Pôvodný most z roku 1956 museli pre veľmi zlý stavebno-technický stav zdemolovať. Výstavbu nového ukončili nedávno. "Projekt nového premostenia zahŕňal okrem vybudovania mostného objektu aj položenie nových asfaltových vrstiev v úseku. Taktiež tam došlo k spevneniu koryta potoka dlažbou z lomového kameňa, k úprave a prečisteniu samotného koryta potoka tak na vtoku, ako aj na odtoku a napokon tiež k vybudovaniu revízneho schodiska, ktoré vedie od krajnice do toku potoka," priblížila hovorkyňa.



V tomto roku kraj v lokalite ukončil aj rekonštrukciu cesty III/3635 v úseku Malá Domaša - Detrík, ktorá predstavuje významnú dopravnú spojnicu okresov Prešov a Vranov nad Topľou. Na projekt jeho rozsiahlej obnovy ukončenej vlani, keď tam kraj opravil jeden kilometer cesty, 41-ročný a 108 metrov dlhý most i priepusty, nadviazala v aktuálnom roku oprava ďalších kilometrov. "Presnejšie sa na ceste v extraviláne obcí Kvakovce, Detrík i Vavrinec obnovila obrusná vrstva na dvoch kilometroch vozovky, a to za 217.000 eur," uzavrela Jeleňová.