Takmer 900 odberných miest v okolí Banskej Bystrice bude bez elektriny

Ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci Stredoslovenská distribučná urobia všetko pre to, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr.

Banská Bystrica 23. júla (TASR) – Obyvateľov Malachova, Horných Pršian, ale i niekoľkých ulíc na banskobystrickom sídlisku Radvaň čaká 26. júla od 6.00 do 22.30 h odstávka elektriny. Dotkne sa takmer 900 odberných miest. TASR o tom informoval Miroslav Gejdoš, hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD).



"Dôvodom je plánovaná prekládka elektrického vedenia a výmena stožiara vysokého napätia, ktorá súvisí s nedávnou rozsiahlou rekonštrukciou vedenia v tejto oblasti. Ide o veľmi náročnú prácu, ktorá sa musí zrealizovať v priebehu jedného dňa. Z tohto dôvodu bude odstávka trvať od rána až do večerných hodín. Výmenou za dočasné obmedzenie však bude spoľahlivejšia a bezpečnejšia distribúcia elektrickej energie," vysvetlil Gejdoš.



Ako dodal, ak sa počas plánovaných aktivít nevyskytnú žiadne komplikácie, pracovníci SSD urobia všetko pre to, aby obnovili dodávku elektriny čo najskôr. Dotknutých odberateľov žiadajú o trpezlivosť a náležitú prípravu na odstávku.



Kompletný zoznam adries zasiahnutých odstávkami možno nájsť na internetovej stránke www.ssd.sk v časti Plánované odstávky.



"Každý odberateľ elektriny, ktorý chce byť vždy dopredu informovaný o plánovaných odstávkach prostredníctvom SMS správy alebo emailu, sa môže zaregistrovať na rovnakej stránke v sekcii Webkontakty. Vďaka tomu ho bude SSD kontaktovať vždy s dostatočným predstihom, aby sa mohol na odstávku pripraviť a predísť nečakaným komplikáciám alebo škodám," pripomenul Gejdoš.