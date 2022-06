NAŠE MESTO: Do podujatia sa zapojí takmer 9000 dobrovoľníkov

Na archívnej snímke výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša. Foto: Nadácia Pontis

Bratislava 10. júna (TASR) - Takmer 9000 dobrovoľníkov sa od piatku počas nasledujúceho týždňa zapojí do podujatia Naše Mesto, ktoré organizuje Nadácia Pontis. Pomáhať bude vyše 400 dobrovoľníckych tímov v 48 mestách po celom Slovensku. Väčšina aktivít sa koná v piatok. TASR o tom informovala PR manažérka nadácie Veronika Šoltinská. Dobrovoľníci pomôžu neziskovým organizáciám, nízkoprahovým centrám, ale aj školám či škôlkam zlepšiť ich fungovanie. Firemných dobrovoľníkov vysiela na podujatie 162 firiem a inštitúcií.Podujatie Naše Mesto každý rok prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s cieľom viditeľne zlepšiť miesta, kde žijeme a pracujeme.priblížil výkonný riaditeľ Nadácie Pontis Michal Kišša.Dobrovoľníci budú mať na starosti opravu detských ihrísk na sídliskách, sadenie stromov, maľovanie plotov alebo čistenie vodných tokov, likvidáciu čiernych skládok a ďalšie aktivity. Prvýkrát sa tento roka zapája aj botanická záhrada v Košiciach. V zoo Bratislava sa pustia do oplotenia pre gibony, makaky či do výbehu pre antilopy.Pomáhať sa bude aj Klubu železničných modelárov, ktorý buduje stálu železničnú expozíciu v Martine a tiež renovuje historické vozidlá. Účastníci pomôžu aj združeniu Pro Memory v Spišskej Novej Vsi so záchranou cintorína ako poslednej židovskej pamiatky v meste.dodal Kišša.Nadácia Pontis pripomína, že medzi najpopulárnejšie aktivity Nášho Mesta dlhodobo patrí čistenie prírody. Dobrovoľníci vyrazia do lesov, parkov, aj k riekam a potokom.