Takmer storočný most v obci Ploské je v zlom technickom stave
Autor TASR
Ploské 27. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) pokračuje v systematickej obnove mostov na cestách II. a III. triedy. Najnovšie sa dočká rekonštrukcie aj takmer 100-ročný most cez potok Bukovina v obci Ploské v okrese Košice-okolie. Informovala o tom hovorkyňa kraja Katarína Strojná s tým, že cieľom investície je zvýšiť bezpečnosť dopravy, zabezpečiť dlhodobú stabilitu mostného objektu a zlepšiť kvalitu života obyvateľov regiónu.
Most z roku 1927 na ceste III/3325 je v súčasnosti vo veľmi zlom technickom stave - stupeň šesť. Ten už neumožňuje jeho dlhodobé bezpečné využívanie. Rekonštrukcia je preto podľa krajskej samosprávy nevyhnutným krokom k modernizácii cestnej infraštruktúry a podpore ďalšieho rozvoja územia. V rámci projektu dôjde k zbúraniu existujúceho mosta a výstavbe nového.
„Tento most bude stáť KSK takmer 410.000 eur. Bezpečné a spoľahlivé cesty sú základom fungovania regiónu. Investície do mostov nie sú len technickou nutnosťou, ale najmä službou ľuďom, ktorí ich denne využívajú. Práce na moste v Ploskom by mali trvať najviac päť mesiacov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Hovorkyňa pripomenula, že most bude úplne uzavretý od pondelka do konca októbra, čo je lehota, počas ktorej prebehnú samotné rekonštrukčné práce a následný proces kolaudácie. Počas uzávery bude doprava vedená po vyznačenej obchádzkovej trase cez Kráľovce, Vajkovce, Budimír až do Ploského, v celkovej dĺžke viac ako desať kilometrov. Pre peších bude k dispozícii dočasná lávka.
„Po ukončení prác vznikne nový, technicky vyhovujúci most, ktorý bude spĺňať súčasné normy a zabezpečí bezpečný a plynulý prejazd týmto úsekom cesty. Bude pozostávať z montovanej oceľovej konštrukcie z dielcov z vlnitého plechu, opevní sa koryto potoka Bukovina, pribudnú nové zábradlia a bezpečnostné prvky,“ vysvetlila Strojná. Rekonštrukciou pritom prejde aj priľahlý úsek cesty III/3325.
