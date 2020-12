Stovka darovaných notebookov pomôže stredoškolákom v Košickom kraji

Košice 22. decembra (TASR) – Prvých 95 darovaných notebookov určených na dištančné vzdelávanie si pred vianočnými sviatkami prevzali znevýhodnení študenti zo 14 stredných škôl v Košickom kraji. Košický samosprávny kraj (KSK) ich získal cez výzvu firmám, aby žiakom zo sociálne slabších rodín darovali nevyužívané notebooky, počítače alebo tablety. Ako informoval Úrad KSK, výzva pokračuje a darcovia nepotrebnej techniky sa môžu stále prihlásiť.



Technika potrebná na dištančné vzdelávanie putovala stredoškolákom na Spiši, Gemeri, Above aj Zemplíne. Išlo najmä o stredné odborné školy, ale aj zdravotné školy, hotelové a obchodné akadémie či gymnáziá, a to v Košiciach, Moldave nad Bodvou, Rožňave, Strážskom, Michalovciach, Kráľovskom Chlmci a Spišskej Novej Vsi. "Chcem sa v mene všetkých študentov poďakovať za darované notebooky. Doteraz to bolo veľmi náročné, pretože nie každý z nás mal možnosť sa takto vzdelávať. Teraz to bude omnoho lepšie a jednoduchšie," povedal jeden zo žiakov Obchodnej akadémie v Michalovciach.



Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku sa vďaka potrebnej technike budú môcť títo žiaci vzdelávať v rovnako kvalitných podmienkach ako ich spolužiaci. "Vzdelanie otvára dvere životným príležitostiam, preto nám záleží na tom, aby bolo rovnako dostupné pre všetky deti v našom kraji," povedal Trnka.



Z dôvodu nepriaznivého vývoja pandémie ochorenia COVID-19 sa vyučuje dištančne od 12. októbra. KSK je zriaďovateľom 63 stredných škôl, na ktorých študuje viac ako 23.000 žiakov. Podľa predbežných informácií od riaditeľov škôl by notebook, počítač alebo tablet potrebovalo viac ako 1100 stredoškolákov, ktorí sa vzdelávajú z domu. Niektorým už zapožičali vlastné notebooky školy v rámci svojich možností. Keďže nedokážu naplniť potreby všetkých žiakov, výzva naďalej pokračuje. Firmy, ale aj súkromní darcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese pomahame@vucke.sk. Prvých 95 notebookov poskytla spoločnosť DT IT Solutions Slovakia.