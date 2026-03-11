Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Takmer tri promile: Opitý cyklista narazil do auta

Miesto nehody. Foto: Polícia

Cyklista vo večerných hodinách jazdil na bicykli smerom od Ilavy do Trenčín.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 11. marca (TASR) - Takmer tri promile alkoholu namerali trenčianski dopravní policajti v dychu 38-ročného cyklistu. Narazil do stojaceho automobilu v Dubnici nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

„Cyklista vo večerných hodinách jazdil na bicykli smerom od Ilavy do Trenčín. Dostatočne sa nevenoval vedeniu bicykla a pravou časťou riadidiel narazil do ľavého zadného svetla odstaveného vozidla značky Škoda Octavia,“ informuje polícia s tým, že pri nehode nedošlo k zraneniu osôb.

U 50-ročného vodiča osobného automobilu bol výsledok dychovej skúšky negatívny, cyklista nafúkal takmer tri promile alkoholu, opakovaná dychová skúška bola ešte vyššia.

