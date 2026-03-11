< sekcia Regióny
Takmer tri promile: Opitý cyklista narazil do auta
Cyklista vo večerných hodinách jazdil na bicykli smerom od Ilavy do Trenčín.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 11. marca (TASR) - Takmer tri promile alkoholu namerali trenčianski dopravní policajti v dychu 38-ročného cyklistu. Narazil do stojaceho automobilu v Dubnici nad Váhom. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Cyklista vo večerných hodinách jazdil na bicykli smerom od Ilavy do Trenčín. Dostatočne sa nevenoval vedeniu bicykla a pravou časťou riadidiel narazil do ľavého zadného svetla odstaveného vozidla značky Škoda Octavia,“ informuje polícia s tým, že pri nehode nedošlo k zraneniu osôb.
U 50-ročného vodiča osobného automobilu bol výsledok dychovej skúšky negatívny, cyklista nafúkal takmer tri promile alkoholu, opakovaná dychová skúška bola ešte vyššia.
„Cyklista vo večerných hodinách jazdil na bicykli smerom od Ilavy do Trenčín. Dostatočne sa nevenoval vedeniu bicykla a pravou časťou riadidiel narazil do ľavého zadného svetla odstaveného vozidla značky Škoda Octavia,“ informuje polícia s tým, že pri nehode nedošlo k zraneniu osôb.
U 50-ročného vodiča osobného automobilu bol výsledok dychovej skúšky negatívny, cyklista nafúkal takmer tri promile alkoholu, opakovaná dychová skúška bola ešte vyššia.