TAKTICKÉ CVIČENIE: Prebieha na pôde Technickej univerzity vo Zvolene

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR - Banskobystrický kraj

Do cvičenia sú zapojení policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici a Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene.

Autor TASR
Zvolen 13. novembra (TASR) - Na pôde Technickej univerzity vo Zvolene prebieha vo štvrtok súčinnostné cvičenie zložiek integrovaného záchranného systému (IZS). Informovala o tom banskobystrická krajská polícia, s tým, že z budovy školy sa môže ozývať streľba či krik.

„Vzhľadom na to, že cvičenia tohto charakteru vyvolávajú u občanov občas aj obavy a strach z toho, že došlo k reálnej mimoriadnej udalosti, vás chceme touto cestou vopred informovať, že dôvod na obavy nie je,“ uviedla polícia na sociálnej sieti s tým, že verejnosť preto žiada o trpezlivosť a tolerantnosť.

Do cvičenia sú zapojení policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici a Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene. Polícia dodala, aby boli zložky IZS čoraz lepšie pripravené pomáhať občanom v reálnych situáciách, sú takéto spoločné cvičenia ideálnou voľbou.

