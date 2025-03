Taktické cvičenie v N. Zámkoch sa zameralo na evakuáciu pacientov

Nové Zámky 19. marca (TASR) - Likvidácia požiaru elektrickej rozvodne na desiatom poschodí a následná evakuácia pacientov boli témami taktického cvičenia, ktoré sa v stredu konalo vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Nových Zámkoch. Okrem personálu nemocnice sa do zásahu zapojili aj jednotky Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľní hasiči a Policajný zbor SR.



Riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško pripomenul, že cvičenie bolo zamerané predovšetkým na zdravotnícky personál. "Polícia aj hasiči sú stopercentne pripravení. Dokázali nám to aj minulý rok, keď zasahovali pri povodni a veľmi nám pomohli. Ukázalo sa, že naši zdravotníci situáciu zvládli takisto veľmi dobre. Všetko prebiehalo tak ako má. Plynule postupovala evakuácia pacientov aj ich následná triáž, dodržané boli všetky časové limity," zhodnotil Blaško.



Nácvik požiarneho poplachu bol zameraný predovšetkým na bezpečnú evakuáciu chorých. Zdravotníci si nacvičili prevoz lôžkových a aj mobilných pacientov prostredníctvom evakuačných výťahov, ale aj požiarnej techniky. "Boli vytvorené viaceré modelové situácie, pri ktorých si personál nemocnice vyskúšal prevoz pacientov pomocou výškovej techniky i bezpečnú evakuáciu infekčného pacienta. Po prevoze chorých do zimnej záhrady nemocnice prebehla ich triáž podľa rizikovosti a ich zdravotných problémov. V reálnej situácii by potom boli prevážaní do iných nemocníc," vysvetlil vedúci BOZP a požiarnej ochrany FNsP v Nových Zámkoch Michal Pollák.



Podľa primára Neurologickej kliniky novozámockej nemocnice Igora Poláka sú podobné cvičenia pre personál veľmi dôležité. "Verím, že to, čo sme sa naučili, nebudeme musieť aplikovať v praxi. Ale, ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku. Ak by teda došlo v nemocnici k reálnej kritickej situácii, budeme pripravení a zdravotnícky personál bude vedieť, čo v takom prípade robiť," doplnil Polák.