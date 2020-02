Talentová súťaž Trieda hľadá hviezdu sa snaží o prevenciu drog u detí

Bratislava 18. februára (TASR) - Deti od šiestich do 15 rokov sa do pondelka 2. marca môžu registrovať do talentovej súťaže Trieda hľadá hviezdu. Jej cieľom je protidrogová prevencia medzi deťmi. TASR o tom informoval Peter Nováčik zo spoločnosti Unity Media, ktorá súťaž organizuje.



Zo všetkých prihlásených z celého Slovenska na webe súťaže www.triedahladahviezdu.sk vyberú ľudia deväť finalistov. Ďalších troch vyberie porota v zložení hudobný producent Jaroslav Slávik, tanečník Jaroslav Bekr a líder hudobnej skupiny O.B.D. Roman "Galo" Galvánek. Finalisti svoje nadanie predvedú v marci vo finále v Bratislave. Programom bude sprevádzať moderátor Ludwig Bagin. Súťaž Trieda hľadá hviezdu je pokračovaním projektu Bola raz jedna trieda a v rámci boja proti drogovým závislostiam mladých ju podporuje aj Ministerstvo zdravotníctva SR. Skúsenosť s užitím drogy má totiž podľa organizátorov stále viac mladých. Rastie tiež počet tých, ktorí ponúkajú narkotiká deťom vo svojom okolí.



"Projekt využíva na komunikáciu súťažný formát a fenomén 'Superstar' na prezentáciu rôznych voľnočasových aktivít detí a ich talentu. Komunikuje atraktívnou formou prostredníctvom digitálnych a mobilných médií," uviedli organizátori v tlačovej správe. Prevencia je podľa nich najmä o možnostiach a pripravenosti čeliť krízovým situáciám, ktoré môžu viesť k užívaniu drog.



Na webe predstavujú kreslené príbehy žiakov z modelovej triedy, ktoré zjednodušene poskytujú informácie o rizikách a nebezpečenstvách drog tak, aby im porozumeli aj deti. "Projekt poskytuje aj možnosti na preventívne riešenia pre rodičov či blízkych detí a mladistvých, ktorí sa už s drogami zaplietli," dodali organizátori.