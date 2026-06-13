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Taliansky šoumen Zucchero roztočil v Bratislave pravú taliansku párty
Tento spevák, ktorý sa vymyká z rámca talianskeho belcanta, je v súčasnosti na cestách v rámci turné Zucchero World Tour 2026.
Autor TASR
Bratislava 13. júna (TASR) – Sympatický sedemdesiatnik v neodmysliteľnom klobúku Adelmo Fornaciari, svetovo známy pod menom Zucchero, roztočil v piatok večer (12. júna) v bratislavskej Tipos aréne veľkú taliansku párty. Tento spevák, ktorý sa vymyká z rámca talianskeho belcanta, je v súčasnosti na cestách v rámci turné Zucchero World Tour 2026 a na pár hodín prišiel pozdraviť aj slovenských fanúšikov.
Koncert odštartoval skladbou Spirito nel buio zo 14. albumu D.O.C., ktorý vydal v novembri 2019. Nasledovali piesne Music in Me a Menta e Rosmarino. Od samého začiatku prúdila v hľadisku pozitívna atmosféra a už po prvých troch skladbách sa diváci začali zdvíhať zo stoličiek. Pri piesňach La Canzone Che Se Ne Va, Partigiano reggiano, Scintille, Indaco aj Facile sa pridávali ďalší. Pod pódiom sa zhromaždilo množstvo fanúšikov najmä pri hite Baila (Sexy Thing). Plocha sa premenila na tanečný parket, ktorý ostal zaplnený až do konca.
Známym hitom je aj Diamante či Un Soffio Caldo alebo Nella Casa c'era. Elegantne uviedol spevák na scéne hit Miserere ako duet s Lucianom Pavarottim. Zucchero spieval z pódia a Pavarotti svoje party z videodokrútky, čo auditórium odmenilo potleskom.
Na záver zaradil do playlistu songy Il Volo, Per Colpa di chi a Diavolo in me. V hľadisku to vrelo po taliansky, Zucchero si divákov vychutnal až do samého konca a odmenil ich prídavkom vo forme hitu Senza Una Donna.
Špičkový výkon podala Zuccherova sprievodná kapela. Jej členovia pochádzajú z piatich krajín. Hviezdou bola gitaristka z amerického štátu Virgínia Kat Dysonová, ktorá v minulosti hrala po boku Princea či Cyndi Lauperovej. Kapela predviedla svoje kvality, keď sólovo uviedla cover verzie hitu Nutbush City Limits americkej dvojice Ike & Tina Turner, skladbu Say It či orchestrálku Honky Tonk Train Blues.
Na gitare hral Zucchero večer pomerne málo, nechal vyniknúť predovšetkým gitaristov kapely. Zaujímavý je na pódiu muzikant, ak nemá nástroj, má voľné obe ruky a tak sa mu vydaria aj rôzne úsmevné kreácie. V technickom vybavení nič mimoriadne, zadná projekcia a dve bočné obrazovky, obišiel sa bez pyrotechniky, zato bol špičkový zvuk a svetelný dizajn. Na prvom mieste bola počas dvojhodinového koncertu hudba.
Šnúru pätdesiatich koncertov začal v polovici mája v talianskej Mantove, do Bratislavy prišiel z neďalekej Viedne, kde koncertoval 11. júna. Po Bratislave čaká na úspešného Taliana 14. júna rakúsky Graz, 16. júna Insbruck, 17. a 18. júna Zurich, 20. júna Frankfurt, 21. júna Mníchov. Turné zakončí koncertom 29. októbra v estónskom Talline.
Bratislava Zucchera dobre pozná, koncertoval tu 7. mája 2008 a 20. júna 2013. V rámci World Tour 2024 Overdose D'Amore sa tretíkrát predstavil 28. júla 2024 na Bratislavskom hrade. Zucchero bol prvým z trojice známych európskych interpretov, ktorí koncertovali v júni v slovenskej metropole. Ďalšími budú už 20. júna Sting a 30. júna nemecká legenda Scorpions
Adelmo Fornaciari, narodený 25. septembra 1955 v Roncocesi, dostal prezývku Zucchero od učiteľa už na základnej škole. Väčšinu svojho detstva prežil v prímorskom mestečku Forte dei Marmi. Tam spieval v zbore a hral na organe v miestnom kostole. Mal 12, keď vďaka afroamerickému priateľovi objavil americkú soulovú a bluesovú hudbu.
Jeho hudobná kariéra začala v roku 1970. Počiatočný úspech zaznamenal so skupinou Taxi, s ktorou v roku 1981 vyhral hudobný festival Castrocaro. Prvý album Un po' di Zucchero vydal v roku 1983. V rokoch 1992 - 2003 bol pravidelným účinkujúcim na charitatívnych koncertoch Pavarotti & Friends, organizovaných Lucianom Pavarottim. V roku 1992 vydal Fornaciari miliónový album Miserere, ktorý uvádzala titulná skladba Miserere (Zmiluj sa) - duet s Lucianom Pavarottim. Na svojom konte má šestnásť štúdiových albumov, najnovší Discover II vyšiel v novembri 2024.
Koncert odštartoval skladbou Spirito nel buio zo 14. albumu D.O.C., ktorý vydal v novembri 2019. Nasledovali piesne Music in Me a Menta e Rosmarino. Od samého začiatku prúdila v hľadisku pozitívna atmosféra a už po prvých troch skladbách sa diváci začali zdvíhať zo stoličiek. Pri piesňach La Canzone Che Se Ne Va, Partigiano reggiano, Scintille, Indaco aj Facile sa pridávali ďalší. Pod pódiom sa zhromaždilo množstvo fanúšikov najmä pri hite Baila (Sexy Thing). Plocha sa premenila na tanečný parket, ktorý ostal zaplnený až do konca.
Známym hitom je aj Diamante či Un Soffio Caldo alebo Nella Casa c'era. Elegantne uviedol spevák na scéne hit Miserere ako duet s Lucianom Pavarottim. Zucchero spieval z pódia a Pavarotti svoje party z videodokrútky, čo auditórium odmenilo potleskom.
Na záver zaradil do playlistu songy Il Volo, Per Colpa di chi a Diavolo in me. V hľadisku to vrelo po taliansky, Zucchero si divákov vychutnal až do samého konca a odmenil ich prídavkom vo forme hitu Senza Una Donna.
Špičkový výkon podala Zuccherova sprievodná kapela. Jej členovia pochádzajú z piatich krajín. Hviezdou bola gitaristka z amerického štátu Virgínia Kat Dysonová, ktorá v minulosti hrala po boku Princea či Cyndi Lauperovej. Kapela predviedla svoje kvality, keď sólovo uviedla cover verzie hitu Nutbush City Limits americkej dvojice Ike & Tina Turner, skladbu Say It či orchestrálku Honky Tonk Train Blues.
Na gitare hral Zucchero večer pomerne málo, nechal vyniknúť predovšetkým gitaristov kapely. Zaujímavý je na pódiu muzikant, ak nemá nástroj, má voľné obe ruky a tak sa mu vydaria aj rôzne úsmevné kreácie. V technickom vybavení nič mimoriadne, zadná projekcia a dve bočné obrazovky, obišiel sa bez pyrotechniky, zato bol špičkový zvuk a svetelný dizajn. Na prvom mieste bola počas dvojhodinového koncertu hudba.
Šnúru pätdesiatich koncertov začal v polovici mája v talianskej Mantove, do Bratislavy prišiel z neďalekej Viedne, kde koncertoval 11. júna. Po Bratislave čaká na úspešného Taliana 14. júna rakúsky Graz, 16. júna Insbruck, 17. a 18. júna Zurich, 20. júna Frankfurt, 21. júna Mníchov. Turné zakončí koncertom 29. októbra v estónskom Talline.
Bratislava Zucchera dobre pozná, koncertoval tu 7. mája 2008 a 20. júna 2013. V rámci World Tour 2024 Overdose D'Amore sa tretíkrát predstavil 28. júla 2024 na Bratislavskom hrade. Zucchero bol prvým z trojice známych európskych interpretov, ktorí koncertovali v júni v slovenskej metropole. Ďalšími budú už 20. júna Sting a 30. júna nemecká legenda Scorpions
Adelmo Fornaciari, narodený 25. septembra 1955 v Roncocesi, dostal prezývku Zucchero od učiteľa už na základnej škole. Väčšinu svojho detstva prežil v prímorskom mestečku Forte dei Marmi. Tam spieval v zbore a hral na organe v miestnom kostole. Mal 12, keď vďaka afroamerickému priateľovi objavil americkú soulovú a bluesovú hudbu.
Jeho hudobná kariéra začala v roku 1970. Počiatočný úspech zaznamenal so skupinou Taxi, s ktorou v roku 1981 vyhral hudobný festival Castrocaro. Prvý album Un po' di Zucchero vydal v roku 1983. V rokoch 1992 - 2003 bol pravidelným účinkujúcim na charitatívnych koncertoch Pavarotti & Friends, organizovaných Lucianom Pavarottim. V roku 1992 vydal Fornaciari miliónový album Miserere, ktorý uvádzala titulná skladba Miserere (Zmiluj sa) - duet s Lucianom Pavarottim. Na svojom konte má šestnásť štúdiových albumov, najnovší Discover II vyšiel v novembri 2024.