TANAP: Chodník na Rainerovu chatu z Hrebienka ostáva cez zimu uzavretý

Vysoké Tatry 6. decembra (TASR) - Turistická trasa z Hrebienka na Rainerovu chatu ostáva naďalej uzavretá a nezmení sa to ani počas zimy. Námestník riaditeľa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Peter Spitzkopf pre TASR uviedol, že uzávera je v teréne riadne vyznačená, aj napriek tomu zákaz veľa turistov porušuje. Zdôraznil, že chodník je uzavretý najmä z dôvodu bezpečnosti, keďže tam padajú skaly a terén je nestabilný.



Spitzkopf dodal, že chodník môže využívať v obmedzenom režime len Horská záchranná služba a tiež zásobovanie tatranských chát. Apeloval na ľudí, aby tento fakt rešpektovali a zbytočne neriskovali. "Viacerým návštevníkom, ktorých som aj stretol na mieste, som dohováral, že ide o ich bezpečnosť, pohybujú sa tam aj s deťmi. Neďaleko tam nedávno spadli dve veľké skaly, ktoré hovoria o tom, že tá situácia sa môže meniť. Apelujem na návštevníkov, aby ak nemajú vážnejší dôvod skracovať si trasu, rešpektovali obchádzku, ktorá je na to vyznačená," zdôraznil námestník. Obchádzková trasa vedie zeleno značeným chodníkom z Hrebienka cez Bilíkovu až na Rainerovu chatu okolo Studenovodských vodopádov.



Správa TANAP-u aktuálne rieši spôsob, akým sa chodník opraví. "Ide o legislatívne veci, súhlasy orgánov ochrany prírody a ďalšie nevyhnutné záležitosti. Ide o rozsiahlu akciu, aj keď je to odtrhnutie svahu na pomerne krátkom úseku. Pôjde o dosť náročný projekt z finančného, ale aj povoľovacieho hľadiska, keďže sa nachádzame v 5. stupni ochrany prírody," objasnil Spitzkopf. Aktuálne je svah odtrhnutý v dĺžke približne 20 metrov asi 150 metrov od začiatku turistického chodníka z Hrebienka. Námestník predpokladá, že do jari, kým sa začne s prácami na sanácii, sa to môže ešte o čosi pohnúť.



Svah sa začal na tomto mieste zosúvať po daždivom období v prvej polovici novembra, chodník, ktorý je súčasťou Tatranskej magistrály napokon úplne uzavreli 16. novembra. Nedávno tam HZS vykonala cielený výbuch, vďaka čomu sa podarilo dva skalné bloky rozpojiť bez poškodenia chodníka a lesného porastu, a núdzovo tak trasu spriechodniť.