TANAP: Cieľom prikrmovania je zlepšenie podmienok zveri v čase núdze

Vysoké Tatry 3. decembra (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) odmieta, že by prikrmovaním vnadila zver s cieľom následného lovu. V reakcii na medializované informácie o výnimkách na prikrmovanie to uviedla Nina Obžutová z komunikačného oddelenia Správy TANAP-u. Upozornila, že cieľom opatrení je zlepšenie podmienok zveri v čase núdze.



"Novelizáciou zákona o ochrane prírody a krajiny v roku 2020 sa v treťom a vyššom stupni ochrany zmenili podmienky prikrmovania. Preto Správa TANAP-u požiadala príslušné úrady životného prostredia o potrebné súhlasy a výnimky, aby mohla realizovať prikrmovanie zveri tak, ako to bolo zaužívané desiatky rokov predtým," vysvetlila Obžutová. Momentálne je takáto starostlivosť zákonom zakázaná.



V najvyššom stupni ochrany Správa TANAP-u požiadala o výnimku z dôvodu starostlivosti o chránené živočíchy, najmä kamzíka vrchovského tatranského, ktorého chcú ochranári prikrmovať kamennou soľou a sušenou jarabinou. Pokles početnosti kamzičej zveri môže byť podľa zoologičky Správy TANAP-u Gabriely Chovancovej indikáciou jej zhoršujúceho sa zdravotného stavu. "Prikrmovanie kamzičej zveri a jeho opodstatnenie sme konzultovali aj s ďalšími odborníkmi napríklad z oblasti veterinárskej vedy. Potvrdili nám, že prikrmovanie v alpínskom pásme je opodstatnené, aby sa zabezpečil vyhovujúci kondičný stav na prečkanie kritických klimatických podmienok," uviedla. Zver s dobrou kondíciou podľa nej lepšie odoláva parazitárnym ochoreniam a, naopak, menej kondične schopné jedince môžu mať následne zhoršenú reprodukčnú schopnosť, zníženú plodnosť i nižší počet mláďat. Zoologička dodáva, že podávanie kamennej soli s mikroelementami výrazne pomáha k zlepšeniu imunity, odolnosti a vitality organizmu.



V nižších stupňoch ochrany prírody Správa TANAP-u požiadala o udelenie súhlasu na prikrmovanie zveri objemovým krmivom, teda senom, kamennou soľou ako minerálnym a dužinatým krmivom. "Senážne balíky a balíky sena slúžia ako potrava pre zver iba v čase núdze. Aby Správa TANAP-u mohla v nižších stupňoch ochrany takýmto spôsobom prikrmovať, požiadala úrady o potrebné súhlasy a výnimky. Stav núdze vyhlasuje okresný úrad v sídle kraja. Podľa zákona o poľovníctve je prikrmovanie zveri viazané výlučne na stav núdze," argumentuje vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Ľubomír Plučinský.



Obžutová dodala, že lokality, kde žiadajú o povolenie na prikrmovanie, sú miesta, kam je zver zvyknutá prichádzať za potravou desiatky rokov. Nachádzajú sa v blízkosti zimovísk jelenej zveri. "Vďaka dostatku potravy zároveň udržíme zver v jej prirodzenom prostredí, čo je prevencia, aby nespôsobila škody na poľnohospodárskych kultúrach a lesných porastoch. Znižujeme tak aj riziko jej synantropizácie," zdôraznila Obžutová. Pre nedostatok potravy v prirodzených biotopoch má zver podľa ochranárov tendenciu schádzať k ľudským obydliam, v prípade kamzíka k turistickým chodníkom.



Správa TANAP-u zároveň ubezpečuje, že dokáže manažovať prikrmovanie spôsobom, ktorý zamedzí lákanie predátorov, napríklad medveďa. Prikrmovať chce len v čase núdze a krmivom, ktoré nie je pre šelmu atraktívne.