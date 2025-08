NEPOVOLENÉ KRESBY V TATRÁCH: Podľa TANAP-u poškodzujú prírodu

Vysoké Tatry 5. augusta (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) zaznamenala počas terénnej kontroly viaceré prípady nepovoleného značenia a kresieb na skalnom podloží v oblasti turistického chodníka vedúceho na Zbojnícku chatu. Správa TANAP-u na sociálnej sieti informovala, že ide o nežiaduce úpravy realizované pravdepodobne farbou či inými trvalými prostriedkami, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou o ochrane prírody a krajiny.



„Turistický chodník vedúci na Zbojnícku chatu sa nachádza v území s najvyšším stupňom ochrany, kde platí prísny zákaz zasahovania do neživej prírody, to znamená aj do skál, balvanov či skalných stien,“ uviedla Správa TANAP-u.



Odstraňovanie nelegálnych nápisov si podľa nej vyžaduje mimoriadne šetrný prístup, aby sa predišlo ďalšiemu poškodeniu prírody. „Pracovníci Správy TANAP-u používajú ekologicky neškodné prostriedky alebo skaly prebrúsia ručne. Aj tak však môžu vzniknúť trvalé vizuálne či fyzikálne zmeny,“ spresnila Správa TANAP-u.



Podľa Správy TANAP-u sú turistické trasy v Tatrách riadne vyznačené, dodatočné či „pomocné“ značenia nie sú potrebné. „Takéto zásahy vytvárajú vizuálny smog a narušujú autentický vzhľad krajiny,“ doplnila s tým, že kreslenie, maľovanie či iné formy značenia na skaly v TANAP-e sú nevhodné.