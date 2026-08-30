< sekcia Regióny
TANAP ponúka sprevádzanie do vybraných lokalít prírodných rezervácií
TANAP taktiež zdôrazňuje, že sa koná vo voľnej prírode, preto nie je možné garantovať výskyt konkrétnych druhov živočíchov ani úspešnosť pozorovania.
Autor TASR
Vysoké Tatry 30. augusta (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) ponúka odborné sprevádzanie do vybraných lokalít prírodných rezervácií v sprievode strážcu TANAP-u. Záujemcom tak priblíži fungovanie tatranských ekosystémov, význam ochrany prírody a ukáže stopy a prejavy života zvierat, ktoré bežný návštevník často prehliadne. Informuje o tom TANAP na svojom webe.
Ako uviedol, pozorovanie divej zveri je individuálnou alebo skupinovou environmentálnou vychádzkou vedenou strážcom TANAP-u. Spojená je s odborným výkladom, poznávaním prírodných hodnôt územia a pozorovaním voľne žijúcich živočíchov v ich prirodzenom prostredí. „Nejde len o samotné pozorovanie zveri, ale o možnosť spoznať Tatry prostredníctvom skúseností človeka, ktorý ich dlhodobo chráni a pozná,“ dodal.
Strážcov TANAP-u priblížil ako skúsených znalcov horského prostredia, ktorí sa počas svojej práce denne pohybujú v náročnom teréne, monitorujú stav prírody a sledujú pohyb živočíchov. Okrem toho sa podieľajú na ochrane územia národného parku. „Vďaka ich skúsenostiam a znalosti miestneho prostredia získate možnosť spoznať Tatry z pohľadu ľudí, ktorí ich poznajú nielen z máp, ale najmä z vlastných krokov v teréne,“ uvádza.
Aktivita sa uskutočňuje v malých skupinách do šesť osôb, aby sa zabezpečil čo najmenší rušivý vplyv na zver.
TANAP taktiež zdôrazňuje, že sa koná vo voľnej prírode, preto nie je možné garantovať výskyt konkrétnych druhov živočíchov ani úspešnosť pozorovania. Sprevádzaním však vedia ukázať pobytové znaky živočíchov, napríklad stopy či trus. Podľa neho je na pozorovanie najvhodnejšie obdobie jari a jesene, keď je najväčšia šanca stretnúť zver v jej prirodzenom prostredí.
Ako uviedol, pozorovanie divej zveri je individuálnou alebo skupinovou environmentálnou vychádzkou vedenou strážcom TANAP-u. Spojená je s odborným výkladom, poznávaním prírodných hodnôt územia a pozorovaním voľne žijúcich živočíchov v ich prirodzenom prostredí. „Nejde len o samotné pozorovanie zveri, ale o možnosť spoznať Tatry prostredníctvom skúseností človeka, ktorý ich dlhodobo chráni a pozná,“ dodal.
Strážcov TANAP-u priblížil ako skúsených znalcov horského prostredia, ktorí sa počas svojej práce denne pohybujú v náročnom teréne, monitorujú stav prírody a sledujú pohyb živočíchov. Okrem toho sa podieľajú na ochrane územia národného parku. „Vďaka ich skúsenostiam a znalosti miestneho prostredia získate možnosť spoznať Tatry z pohľadu ľudí, ktorí ich poznajú nielen z máp, ale najmä z vlastných krokov v teréne,“ uvádza.
Aktivita sa uskutočňuje v malých skupinách do šesť osôb, aby sa zabezpečil čo najmenší rušivý vplyv na zver.
TANAP taktiež zdôrazňuje, že sa koná vo voľnej prírode, preto nie je možné garantovať výskyt konkrétnych druhov živočíchov ani úspešnosť pozorovania. Sprevádzaním však vedia ukázať pobytové znaky živočíchov, napríklad stopy či trus. Podľa neho je na pozorovanie najvhodnejšie obdobie jari a jesene, keď je najväčšia šanca stretnúť zver v jej prirodzenom prostredí.