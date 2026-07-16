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TANAP: Turistický chodník do Sedielka po rekonštrukcii opäť otvorili
Pôvodná trasa bola dlhodobo poškodená eróziou a na viacerých miestach predstavovala zvýšené riziko pre návštevníkov.
Autor TASR
Tatranská Lomnica 16. júla (TASR) - Turistický chodník vedúci do Sedielka vo Vysokých Tatrách je po niekoľkomesačnej rekonštrukcii opäť otvorený pre verejnosť. Obnova úseku od Rázcestia pod Sedielkom po sedlo vo výške 2376 metrov nad morom má zvýšiť bezpečnosť turistov v náročnom vysokohorskom teréne. TASR o tom informovala hovorkyňa Správy Tatranského národného parku (TANAP) Jarka Hlaváčová.
Pôvodná trasa bola dlhodobo poškodená eróziou a na viacerých miestach predstavovala zvýšené riziko pre návštevníkov. „Nová trasa bola preto presmerovaná na pevné skalné podložie, čím sa odstránili najproblematickejšie miesta a vytvoril sa bezpečnejší a udržateľnejší chodník,“ uviedol vedúci oddelenia starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP Ľubomír Plučinský.
Podľa Správy TANAP-u išlo o jeden z technicky najnáročnejších projektov obnovy turistickej infraštruktúry vo Vysokých Tatrách. Projekt realizovali v spolupráci s turistickým klubom Hikemates. Na prácach sa podieľali zamestnanci národného parku, členovia klubu a desiatky dobrovoľníkov, ktorí v náročných podmienkach odpracovali stovky hodín. „V rámci obnovy bolo osadených viac než 300 stúpacích kramlí, 250 metrov reťazí a vybudované nové technické zabezpečenie exponovaných úsekov. Súčasťou projektu bolo aj spevnenie chodníka, výstavba drevených konštrukcií a ďalšie opatrenia zvyšujúce bezpečnosť a komfort turistov,“ doplnil predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.
Zeleno značený turistický chodník z Malej Studenej doliny cez Sedielko do Javorovej doliny bol počas rekonštrukcie uzatvorený. Dôvodom bolo riziko uvoľňovania skál a presúvanie stavebného materiálu. Nové technické prvky, kvalitnejšie vedenie trasy a stabilnejšie skalné podložie prispejú k bezpečnejšiemu pohybu turistov a zároveň pomôžu chrániť okolité prírodné prostredie pred ďalšou eróziou.
Pôvodná trasa bola dlhodobo poškodená eróziou a na viacerých miestach predstavovala zvýšené riziko pre návštevníkov. „Nová trasa bola preto presmerovaná na pevné skalné podložie, čím sa odstránili najproblematickejšie miesta a vytvoril sa bezpečnejší a udržateľnejší chodník,“ uviedol vedúci oddelenia starostlivosti o turistickú infraštruktúru Správy TANAP Ľubomír Plučinský.
Podľa Správy TANAP-u išlo o jeden z technicky najnáročnejších projektov obnovy turistickej infraštruktúry vo Vysokých Tatrách. Projekt realizovali v spolupráci s turistickým klubom Hikemates. Na prácach sa podieľali zamestnanci národného parku, členovia klubu a desiatky dobrovoľníkov, ktorí v náročných podmienkach odpracovali stovky hodín. „V rámci obnovy bolo osadených viac než 300 stúpacích kramlí, 250 metrov reťazí a vybudované nové technické zabezpečenie exponovaných úsekov. Súčasťou projektu bolo aj spevnenie chodníka, výstavba drevených konštrukcií a ďalšie opatrenia zvyšujúce bezpečnosť a komfort turistov,“ doplnil predseda turistického klubu Hikemates Patrik Pajta.
Zeleno značený turistický chodník z Malej Studenej doliny cez Sedielko do Javorovej doliny bol počas rekonštrukcie uzatvorený. Dôvodom bolo riziko uvoľňovania skál a presúvanie stavebného materiálu. Nové technické prvky, kvalitnejšie vedenie trasy a stabilnejšie skalné podložie prispejú k bezpečnejšiemu pohybu turistov a zároveň pomôžu chrániť okolité prírodné prostredie pred ďalšou eróziou.