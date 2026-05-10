< sekcia Regióny
TANAP v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline predstaví svoje aktivity
Dni TANAP-u vyvrcholia práve v nedeľu v pribylinskom skanzene ako v poslednej z troch zastávok.
Autor TASR
Pribylina 10. mája (TASR) - Aktivity a jednotlivé pracoviská predstavia v nedeľu zamestnanci Tatranského národného parku (TANAP) v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline v okrese Liptovský Mikuláš. Podujatím na Liptove tak vyvrcholia Dni TANAP-u, ktoré majú za cieľ poukázať na krásu aj význam ochrany tohto najcennejšieho prírodného územia na Slovensku. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
TANAP tento rok oslavuje 77 rokov od svojho založenia, podľa Igora Stavného z oddelenia environmentálnej výchovy Správy TANAP-u chce organizácia počas tretieho ročníka podujatia poukázať na vzácnosti prírody najstaršieho prírodného parku a predstaviť svoju činnosť. „Priblížime naše každodenné aktivity, starostlivosť o prírodu aj projekty zamerané na ochranu a zachovanie tohto unikátneho prostredia,“ doplnil Stavný.
Križková pripomenula, že TANAP sa rozprestiera od Oravy cez Liptov až po Spiš. Dni TANAP-u vyvrcholia práve v nedeľu v pribylinskom skanzene ako v poslednej z troch zastávok. V Múzeu liptovskej dediny sa návštevníci dozvedia viac o ochrane prírody, práci lesníkov, strážcov i odborných pracovníkov, zároveň ich čakajú aj interaktívne ukážky a sprievodné aktivity.
„Pribylinský skanzen sa nachádza priamo pod Tatrami a aj pre nás je dôležité, aby návštevníci vnímali nielen kultúrne, ale aj prírodné dedičstvo nášho kraja. Veríme, že aj takéto podujatia pomáhajú budovať vzťah k prírode a zvyšujú povedomie o potrebe jej ochrany,“ uzavrel riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
TANAP tento rok oslavuje 77 rokov od svojho založenia, podľa Igora Stavného z oddelenia environmentálnej výchovy Správy TANAP-u chce organizácia počas tretieho ročníka podujatia poukázať na vzácnosti prírody najstaršieho prírodného parku a predstaviť svoju činnosť. „Priblížime naše každodenné aktivity, starostlivosť o prírodu aj projekty zamerané na ochranu a zachovanie tohto unikátneho prostredia,“ doplnil Stavný.
Križková pripomenula, že TANAP sa rozprestiera od Oravy cez Liptov až po Spiš. Dni TANAP-u vyvrcholia práve v nedeľu v pribylinskom skanzene ako v poslednej z troch zastávok. V Múzeu liptovskej dediny sa návštevníci dozvedia viac o ochrane prírody, práci lesníkov, strážcov i odborných pracovníkov, zároveň ich čakajú aj interaktívne ukážky a sprievodné aktivity.
„Pribylinský skanzen sa nachádza priamo pod Tatrami a aj pre nás je dôležité, aby návštevníci vnímali nielen kultúrne, ale aj prírodné dedičstvo nášho kraja. Veríme, že aj takéto podujatia pomáhajú budovať vzťah k prírode a zvyšujú povedomie o potrebe jej ochrany,“ uzavrel riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.