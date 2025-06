TANAP: Zhotoviteľ nemá povolenie na sanáciu nad chodníkom z Hrebienka

Vysoké Tatry 7. júna (TASR) - Na sanáciu svahu nad turistickým chodníkom z Hrebienka na Rainerovu chatu vo Vysokých Tatrách zhotoviteľ stále nemá platné stavebné povolenie. Informovala o tom Správa Tatranského národného parku (TANAP) po tom, čo v uplynulých dňoch došlo v lokalite po búrkach k ďalšiemu zosuvu a na nevyhnutný časť museli uzavrieť aj chodník z Bilíkovej chaty smerom k Vodopádom Studeného potoka slúžiaci ako obchádzka. Časť červeno značenej Tatranskej magistrály je pritom uzavretá viac ako 1,5 roka.



Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) upozornil, že ide o dlhé obdobie a plánuje v tomto smere rokovať s ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS), keďže uzávera komplikuje zásahy Horskej záchrannej služby (HZS). Správa TANAP-u odmieta, že by za toto obdobie na mieste nič neurobili. Nateraz však nie je známe, kedy sa so sanáciou zosuvu začne, ani koľko to bude stáť.



„Hneď, ako došlo k prvému zosuvu, stav turistického chodníka posúdili odborníci a vzápätí správca vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Už na začiatku sme vedeli, že oprava nebude jednoduchá, keďže k zosuvu došlo v nestabilnom území, ktoré sa navyše nachádza v piatom, najprísnejšom stupni ochrany. To znamená navyše kvantum povolení, nehovoriac o tom, že ide o terén, kde je problém dostať ťažké mechanizmy,“ upozornila Správa TANAP-u a podotkla, že nejde o klasickú cestu či chodník, kde stačí výtlk zalátať.



Celý svah sa zosúva, zhora navyše padajú skaly, takže podmienky sa menia priebežne. „Aj napriek tomu, že projektová dokumentácia je hotová, jej zhotoviteľ stále nemá v rukách stavebné povolenie. Príslušný stavebný úrad totiž konanie prerušil a požadoval doplniť ďalšie podklady potrebné na vydanie stavebného povolenia,“ vysvetlila Správa TANAP-u. Dodáva, že získanie vyjadrení a stanovísk od iných orgánov štátnej správy je procesne a časovo mimoriadne náročné a musia dodržiavať zákonné lehoty.



Tohtotýždňová obhliadka miesta, kde došlo k ďalšiemu zosuvu, ukázala, že uvoľnená časť chodníka môže zasiahnuť aj susednú zeleno značenú turistickú trasu. Správa TANAP-u preto vykonala zabezpečovacie práce, aby predišli prípadnému ohrozeniu turistov. „Vzhľadom na to, že v uplynulých dňoch došlo k ďalšiemu zosuvu na tejto trase, nie je možné v tejto chvíli stanoviť predbežný termín či náklady na sanáciu tohto úseku,“ dodala pre TASR Martina Petránová zo Správy TANAP-u.



Šutaj Eštok počas štvrtkovej (5. 6.) návštevy Tatier avizoval, že bude o probléme komunikovať s Tarabom. „Rok a sedem mesiacov je dlhá doba, aby sa vo veci nič neriešilo. Nechcem nijako krivdiť úradníkom z ministerstva životného prostredia, ale určite sa spojím s pánom Tarabom, aby sme našli nejaké možnosti, ktoré prispejú k zlepšeniu tej situácie,“ uviedol minister. K zosuvu svahu a poškodeniu chodníka došlo ešte v novembri 2023. „Problém trás v TANAP-e sa ťahá od roku 1990, najhoršie to začalo po kalamite v roku 2004, od kedy nebola žiadna väčšia investícia do chodníkov, ktorá by ich udržala na adekvátnej miere a každoročne sa nejaká časť chodníka poškodí,“ skonštatoval šéf HZS Martin Matúšek.