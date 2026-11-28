< sekcia Regióny
TANAP: Zimná príroda potrebuje našu pomoc, nezabúdajme na vtáctvo
Ochranári zároveň dodávajú, že netreba zabudnúť ani na hygienu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 28. novembra (TASR) - Správa Tatranského národného parku (TANAP) pripomína, že zimná príroda potrebuje našu pozornosť. Zima podľa ochranárov prináša pre voľne žijúce vtáctvo náročné obdobie, keď je čoraz ťažšie nájsť dostatok potravy. Správnym prikrmovaním im môžu ľudia pomôcť prekonať chladné dni.
„Najvhodnejšie sú slnečnicové semená, proso, mak a repka, nepražené a nesolené orechy, jablká a ďalšie vhodné ovocie, či hovädzí loj a lojové gule bez plastových sieťok,“ vymenovala Správa TANAP-u. Naopak, vyhnúť sa treba potravinám ako sú chlieb, pečivo, slané či korenené zvyšky jedál, cestoviny a sladkosti. Takáto potrava môže vtákom vážne uškodiť.
Ochranári zároveň dodávajú, že netreba zabudnúť ani na hygienu. „Kŕmidlo pravidelne čistíme, umiestnime ho aspoň dva metre nad zemou a ideálne v blízkosti stromov či kríkov, ktoré vtákom poskytnú úkryt. Malá pomoc môže mať veľký význam. Odmenou nám bude nielen pohľad na život v kŕmidle, ale aj vedomie, že sme prírode pomohli,“ uzatvára Správa TANAP-u.
„Najvhodnejšie sú slnečnicové semená, proso, mak a repka, nepražené a nesolené orechy, jablká a ďalšie vhodné ovocie, či hovädzí loj a lojové gule bez plastových sieťok,“ vymenovala Správa TANAP-u. Naopak, vyhnúť sa treba potravinám ako sú chlieb, pečivo, slané či korenené zvyšky jedál, cestoviny a sladkosti. Takáto potrava môže vtákom vážne uškodiť.
Ochranári zároveň dodávajú, že netreba zabudnúť ani na hygienu. „Kŕmidlo pravidelne čistíme, umiestnime ho aspoň dva metre nad zemou a ideálne v blízkosti stromov či kríkov, ktoré vtákom poskytnú úkryt. Malá pomoc môže mať veľký význam. Odmenou nám bude nielen pohľad na život v kŕmidle, ale aj vedomie, že sme prírode pomohli,“ uzatvára Správa TANAP-u.