Tančiareň pre seniorov v Prievidzi pokračuje aj na jeseň

Mesto Prievidza. Foto: TASR - Alexandra Moštková

Prvé jesenné stretnutie sa uskutoční 25. septembra od 16.00 do 19.00 h, ďalšie tanečné večery naplánovalo mesto na 9. októbra, 23. októbra, 6. novembra, 20. novembra a 4. decembra.

Autor TASR
Prievidza 12. septembra (TASR) - Tančiareň pre seniorov pokračuje v Prievidzi aj počas jesene. Po jarnej sezóne mesto projekt presunulo do Kultúrneho domu v Necpaloch, kde budú môcť dôchodcovia absolvovať sériu tanečných štvrtkov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

„O zábavu sa postarajú hudobné skupiny Duo Tropiccana a Duo Muzika, ktoré prinesú obľúbené ľudové piesne, svetové hity aj nestarnúce československé melódie. Program spestrí latino šou a tanečná škola v podaní talentovaných lektoriek z La Soleada,“ priblížila Beňadiková.

Projekt mesto zaviedlo tento rok na jar, vytvára priestor nielen pre socializáciu seniorov, ale i pohybové aktivity.
