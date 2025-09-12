< sekcia Regióny
Tančiareň pre seniorov v Prievidzi pokračuje aj na jeseň
Autor TASR
Prievidza 12. septembra (TASR) - Tančiareň pre seniorov pokračuje v Prievidzi aj počas jesene. Po jarnej sezóne mesto projekt presunulo do Kultúrneho domu v Necpaloch, kde budú môcť dôchodcovia absolvovať sériu tanečných štvrtkov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Prvé jesenné stretnutie sa uskutoční 25. septembra od 16.00 do 19.00 h, ďalšie tanečné večery naplánovalo mesto na 9. októbra, 23. októbra, 6. novembra, 20. novembra a 4. decembra.
„O zábavu sa postarajú hudobné skupiny Duo Tropiccana a Duo Muzika, ktoré prinesú obľúbené ľudové piesne, svetové hity aj nestarnúce československé melódie. Program spestrí latino šou a tanečná škola v podaní talentovaných lektoriek z La Soleada,“ priblížila Beňadiková.
Projekt mesto zaviedlo tento rok na jar, vytvára priestor nielen pre socializáciu seniorov, ale i pohybové aktivity.
