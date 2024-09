Trnavská Tančiareň pre seniorov vstúpi po lete do nového ročníka

Trnava 8. septembra (TASR) - Tančiareň pre seniorov na Trnavskom dvore v Trnave vstúpi v nedeľu po letnej prestávke do nového ročníka. Ide o jeden z prvých a zároveň najtrvácnejších projektov participatívneho rozpočtu mesta. Informovalo o tom mesto na svojom webe.



Udalosť sa koná pod hlavičkou Programu aktívneho starnutia mesta Trnavy už od septembra 2016. Nedeľňajšia akcia sa bude konať od 16.00 h na Zelenečskej ulici do naplnenia kapacity 70 ľudí. "Seniori nemusia byť členom žiadneho denného centra, klubu dôchodcov či inej organizácie," zhrnulo mesto.



S myšlienkou pripraviť projekt prišla pred ôsmimi rokmi dlhoročná predsedníčka Denného centra seniorov na Kopánke Želmíra Ondrušková. So skupinou spolupracovníkov sa zapojili do premiérového ročníka participatívneho rozpočtu a v hlasovaní obyvateľov mesta o tom, komu prideliť prostriedky na realizáciu, získal ich projekt na riešenie využitia voľného času starších veľkú podporu.



Seniori sa od začiatku starajú o celý chod projektu, ktorý máva počas letných mesiacov pauzu a striedajú ho koncerty dychových hudieb v letnom kine. Počas roka sa stretávajú pri tanci vždy dve nedele v mesiaci.