Tanečné divadlo Ifjú Szivek otvoria šesťdňovým cyklom predstavení

Bratislava 29. novembra (TASR) - Bratislavské Tanečné divadlo Ifjú Szivek otvoria pre verejnosť od piatka 1. decembra so šesťdňovým cyklom predstavení. Ako ďalej informuje divadlo, počas uplynulých troch rokov prebehla celková rekonštrukcia budovy, do nových priestorov sa nasťahovalo v septembri. Počas slávnostného otváracieho týždňa čakajú divákov na staronovej vlastnej scéne súboru predstavenia Barbaro, Profesorka a koncert sláčikového kvarteta s názvom Pressburger Akzent.



Po trojročnej, celkovej rekonštrukcii budovy pokračuje kolektív vo svojej činnosti v moderných podmienkach a bezbariérových priestoroch. Umelecký riaditeľ tanečného divadla Dušan Hégli pripomína, že do budovy sa za posledných 50 rokov nezasahovalo a rekonštrukcia bola nevyhnutná. "Za posledné dve desaťročia sme si aj zvykli na to, že pri každom daždi zateká na 10 - 15 miestach, ale v poslednom čase bola situácia neudržateľná, už aj pre azbest v strešnej konštrukcii," poznamenal.



Znovuotvorenie tanečného divadla plánovali podľa Hégliho osláviť spoločne s divákmi. "Ale v jesennej sezóne na to doteraz nebola príležitosť. Od septembra sme mali 37 predstavení v obciach a mestách južného Slovenska. Od 1. do 6. decembra srdečne očakávame každého v Bratislave," dodal.



Po štyroch rokoch IS opäť uvedie tanečno-divadelnú inscenáciu Barbaro v maďarskom a slovenskom jazyku. Po premiére v roku 2019, bola inscenácia reprízovaná štyridsaťkrát vo francúzštine, na Festivale Off d'Avignon. "Barbaro vo francúzštine bol výnimočným zážitkom, ale sme veľmi radi, že je konečne možnosť hrať túto inscenáciu aj doma, v maďarčine a slovenčine," hovorí tanečný sólista Erik Brusznyai. Predstavenie vzniklo na základe hry Samuela Becketta Katastrofa, text napísal maďarský spisovateľ a básnik Lajos Parti Nagy. V maďarskej verzii požičal svoj hlas hlavnej postave, divadelnému intendantovi Becketta, samotný autor. Barbaro v slovenskom jazyku je výnimočný tým, že tejto úlohy sa ujal ešte v roku 2019 Milan Lasica, intendant inštruuje tanečníkov na scéne jeho hlasom zo záznamu. Predstavenie uvedú 1. a 2. decembra v maďarčine, 3. a 4. decembra v slovenskom jazyku. "Inscenácia bude aj v budúcnosti reprízovaná len na vlastnej scéne kolektívu v Bratislave," avizuje divadlo.



Cyklus predstavení začne v piatok (1. 12.) a končí budúci týždeň v stredu (6. 12.), kedy uvedie divadelnú inscenáciu Profesorka v hlavnej úlohe s Évou Bandor. V utorok (5. 12.) má v programe koncert IS String Quartet s názvom Pressburger Akzent.