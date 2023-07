Tanečný kemp v B. Bystrici je predzvesťou festivalu The Legits Blast

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Štvordňový tanečný kemp je predzvesťou najväčšieho slovenského tanečného festivalu The Legits Blast, ktorý sa začína koncom týždňa v Banskej Bystrici. Kemp, ktorý štartuje v pondelok, je súčasťou vzdelávacieho projektu Mladí sú budúcnosť.



"Tento kreatívny projekt je neodmysliteľnou súčasťou festivalu a každý rok sa na ňom zúčastňuje čoraz viac detí, mládeže, ale aj dospelých," uvádzajú organizátori.



"Kemp podporuje tanečnú komunitu nielen na lokálnej, ale aj celosvetovej úrovni. Dávame mladým účastníkom príležitosť rozvíjať svoje schopnosti v nezabudnuteľnej atmosfére, a to všetko s podporou našich svetových mentorov," hovorí jeden z koordinátorov podujatia Miroslav Križan.



Milovníci tanca a hudby sa počas štyroch dní môžu tešiť na množstvo vzdelávacích workshopov, inšpiratívnych diskusií, tanečných battlov, graffiti writingu a vystúpení. Po minuloročnej skúsenosti sa organizátori rozhodli zaradiť v rámci obsahovej náplne projektu aj beatbox workshop. "Milovníkov hudby poteší aj workshop, ktorý sa bude venovať témam DJ-ingu, samplingu, diggingu a scratchingu, a to všetko v prítomnosti tých najskúsenejších umelcov z celého sveta," pripomínajú organizátori.



Aj počas tohto ročníka čaká účastníkov diskusia. "Každým rokom si totiž čoraz viac uvedomujeme, aké dôležité je hovoriť o hip-hopovej kultúre, komunite, rozdieloch a rozmanitosti, ale predovšetkým aj o sociálnej tolerancii a umeleckej slobode," dopĺňa Križan.



Mimoriadny program k tomuto projektu sa uskutoční v sobotu (29. 7.). Svoj priestor dostanú tanečné tímy z krajín Vyšehradskej štvorky (V4), pre ktoré je pripravený divácky atraktívny V4 Battle. "K celkovému dojmu určite prispeje aj tanečný workshop s Lacim Strikeom," informuje Križan.



Novinkou sobotného programu bude aj folklórny workshop s Matúšom Drugom, členom a lektorom súboru Matičiarik. Vyvrcholením sobotného programu je súťaž pre tých, ktorých baví hudba a produkovanie hudobných beatov.



Projekt Mladí sú budúcnosť z verejných zdrojov podporili Vyšehradský fond a Fond na podporu umenia.