Kultúrne inštitúcie v Trnave vytvorili tanečný projekt

Trnava 19. júla (TASR) - Zoznámiť trnavských divákov so súčasným tancom a performatívnym umením si dal za cieľ nový spoločný projekt kultúrnych inštitúcií v Trnave. Pod názvom Tanečný plán pre Trnavu pripravujú od septembra dlhodobú iniciatívu, ktorá zastreší tanečné predstavenia i vzdelávacie workshopy. Informovala o tom hovorkyňa Divadla Jána Palárika (DJP) Lucia Turňová.



Tanečný plán pre Trnavu bude mať dve programové línie – prezentačnú a vzdelávaciu. Participovať na ňom budú okrem DJP aj kultúrne centrum Malý Berlín, Súkromné tanečné konzervatórium Dušana Nebylu a Štúdio tanca a pohybu Alegria. „Do divadelných sál DJP a Malého Berlína budeme pravidelne pozývať popredné súbory z domáceho i zahraničného prostredia. Predstavenia budú spojené s diskusiami a ďalšími sprievodnými aktivitami,“ uviedla Turňová.



V rámci vzdelávania sa bude konať séria workshopov určených pre profesionálov vrátane študentov a pedagógov. Obdobné aktivity budú určené aj priamo divákom, aby sa mohli so súčasným tancom bližšie zoznámiť.