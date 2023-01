TANKOVALI BEZ ZAPLATENIA: Vodič mal zákaz činnosti

Košice 16. januára (TASR) – Košickí policajti prichytili pri kontrole 33-ročného vodiča auta zn. Alfa Romeo s uloženým zákazom viesť motorové vozidlá, a to až do júna 2025. V aute sa nachádzalo spolu päť osôb, pričom ich krátko pred tým nahlásili policajtom pracovníci dvoch čerpacích staníc v meste s tým, že po natankovaní pohonných látok bez zaplatenia s vozidlom odišli.



"Posádka už viac zásob natankovať nestihla. Podozrivé vozidlo spozorovali policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, a tak ho v smere na košickú mestskú časť Šaca zastavili ku kontrole," informovala v pondelok o prípade krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Vodiča, 33-ročného muža z Levíc, muži zákona podrobili dychovej skúške, ktorá však prítomnosť alkoholu v dychu nepotvrdila. Počas kontroly však zistili, že má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a v minulosti sa obdobného konania už dopustil. Po vykonaní potrebných procesných úkonov putoval do cely policajného zaistenia.



Muža obvinili z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia a vec bola ukončená v tzv. superrýchlom konaní. Natankované pohonné látky v celkovej sume takmer 90 eur objasňujú samostatne ako priestupky proti majetku.