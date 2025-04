Taraba: Ďalšia spaľovňa v Bratislave môže zaťažiť životné prostredie

Bratislava 17. apríla (TASR) - Budovať ďalšiu veľkú spaľovňu na území Bratislavy, pár kilometrov od tej existujúcej, môže predstavovať enormnú záťaž na životné prostredie v hlavnom meste. Na sociálnej sieti to uviedol minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).



„Bratislava nemá problém s kapacitami na spaľovanie odpadu a skôr potrebuje modernizáciu existujúcej inštalovanej kapacity,“ poznamenal Taraba. Bratislavčanov ubezpečil, že tak ako v prípade výstavby spaľovne v Dudinciach budú tento aj všetky podobné projekty na Slovensku hodnotiť vždy veľmi detailne.



„Pod mojím vedením sa určite Slovensko nevydá cestou ako v minulosti Švédsko, že sa narobia extrémne spaľovacie kapacity a to len preto, aby sa importoval odpad z cudziny. Zo Slovenska určite nedovolíme spraviť odpadkový kôš Európy,“ deklaroval šéf envirorezortu.



Slovensko podľa neho potrebuje zariadenia, ktoré premenia odpad, končiaci na skládkach a ohrozujúci spodné vody, na teplo alebo elektrickú energiu. Taraba dodal, že takéto zariadenia však musia byť primárne tam, kde sú potrebné.



Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) má vzniknúť v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft v Bratislave. Bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Kapacita zariadenia bude 316.700 ton za rok, spádovou oblasťou je západné Slovensko. Výstavba CEZO by sa mala uskutočniť v období rokov 2025 - 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny bude tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.