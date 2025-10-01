< sekcia Regióny
Taraba: Vodohospodári začali s čistením zanedbaných štátnych pozemkov
V súvislosti s neudržiavanými pozemkami hovoril aj o možných sankciách pre ich vlastníkov.
Autor TASR
Modra 1. októbra (TASR) - Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) začal s masívnym čistením zanedbaných štátnych pozemkov. V prvej fáze ide o malokarpatskú vinohradnícku oblasť, pokračovať by sa malo aj v ďalších lokalitách Slovenska. Na stredajšej tlačovej konferencii v Modre o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že ministerstvo našlo dostatok finančných zdrojov v Envirofonde, aby bol mechanizmus čistenia pozemkov realizovaný na každoročnej báze.
„Toto je iba vrchol ľadovca. My sa bavíme o spolupráci, ktorú rozšírime na celé územie SR. Tu a na tomto mieste je najlepšie vidieť, kam to dospelo 36 rokov od momentu, keď sa po páde komunizmu vrátili pozemky ľuďom a akú mieru zanedbania týchto pozemkov sme dosiahli,“ povedal minister.
Hovoril o historickom míľniku, ktorým sa začína nová etapa spolupráce ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, Slovenského pozemkového fondu (SPF) a SVP v súvislosti s udržiavaním pozemkov, ktoré sú v správe štátu. „Dospeli sme k dohode, keď ministerstvo životného prostredia bude mať mandát posielať finančné zdroje SVP, ktorý začne dnešným dňom čistenie zanedbaných pozemkov,“ podotkol.
V súvislosti s neudržiavanými pozemkami hovoril aj o možných sankciách pre ich vlastníkov. Najskôr by mohli dostať upozornenie, ak by k vyčisteniu neprišlo, štát by mohol pristúpiť k sankciám. „Zrejme zadefinujeme vinohrady, ktoré boli zadefinované pri vstupe do EÚ ako chránené, že budú definované ako určitá forma biotopu,“ avizoval minister.
Poukázal na to, že štát doteraz nenašiel spôsob, ako sa starať o pozemky nezistených vlastníkov. Generálny riaditeľ SPF Richard Šmída v tejto súvislosti privítal podpis memoranda medzi zodpovednými inštitúciami, ktoré určí rámec, na základe ktorého sa bude v budúcnosti postupovať. Podľa jeho námestníka Rastislava Juhára bude fond prísnejšie pristupovať aj k formám prenájmu pozemkov.
„Toto je iba vrchol ľadovca. My sa bavíme o spolupráci, ktorú rozšírime na celé územie SR. Tu a na tomto mieste je najlepšie vidieť, kam to dospelo 36 rokov od momentu, keď sa po páde komunizmu vrátili pozemky ľuďom a akú mieru zanedbania týchto pozemkov sme dosiahli,“ povedal minister.
Hovoril o historickom míľniku, ktorým sa začína nová etapa spolupráce ministerstva životného prostredia, ministerstva pôdohospodárstva, Slovenského pozemkového fondu (SPF) a SVP v súvislosti s udržiavaním pozemkov, ktoré sú v správe štátu. „Dospeli sme k dohode, keď ministerstvo životného prostredia bude mať mandát posielať finančné zdroje SVP, ktorý začne dnešným dňom čistenie zanedbaných pozemkov,“ podotkol.
V súvislosti s neudržiavanými pozemkami hovoril aj o možných sankciách pre ich vlastníkov. Najskôr by mohli dostať upozornenie, ak by k vyčisteniu neprišlo, štát by mohol pristúpiť k sankciám. „Zrejme zadefinujeme vinohrady, ktoré boli zadefinované pri vstupe do EÚ ako chránené, že budú definované ako určitá forma biotopu,“ avizoval minister.
Poukázal na to, že štát doteraz nenašiel spôsob, ako sa starať o pozemky nezistených vlastníkov. Generálny riaditeľ SPF Richard Šmída v tejto súvislosti privítal podpis memoranda medzi zodpovednými inštitúciami, ktoré určí rámec, na základe ktorého sa bude v budúcnosti postupovať. Podľa jeho námestníka Rastislava Juhára bude fond prísnejšie pristupovať aj k formám prenájmu pozemkov.