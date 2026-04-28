Taraba: Z Modernizačného fondu pôjde na obnovu škôl vyše 29 mil. eur
Budova Základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom má približne 90 rokov. Pôvodne v nej sídlilo gymnázium, ktoré bolo neskôr presunuté do Turčianskych Teplíc.
Autor TASR
Kláštor pod Znievom 28. apríla (TASR) - Na obnovu základných a stredných škôl pôjde z Modernizačného fondu envirorezortu viac ako 29 miliónov eur. Na utorňajšej tlačovej konferencii v Kláštore pod Znievom o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS). Modernizáciou prejde aj miestna základná škola, ktorej strecha je už v havarijnom stave.
Budova Základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom má približne 90 rokov. Pôvodne v nej sídlilo gymnázium, ktoré bolo neskôr presunuté do Turčianskych Teplíc. Samospráva na obnovu objektu získala z Modernizačného fondu takmer 2,3 milióna eur. „Bude sa meniť strecha, samozrejme všetky rozvody. Budú tu solárne panely vrátane batériových úložísk, čím sa stane energeticky výrazne sebestačnejšia,“ priblížil Taraba s tým, že v prvej fáze boli z fondu pridelené dotácie na obnovu škôl 27 mestám a obciam.
Školu v Kláštore pod Znievom navštevuje vyše 250 žiakov vrátane detí zo siedmich okolitých obcí. Najväčším problémom budovy je strecha, ktorá bola naposledy menená pred vyše 30 rokmi. V súčasnosti je už v kritickom stave, krovy sú prehnité a do priestorov školy zateká. V rámci rekonštrukcie plechovú strechu nahradia škridlovou a umiestnia na ňu fotovoltické panely.
„Taktiež budeme meniť celú elektroinštaláciu v budove, všetky rozvody. Pridáme aj náhradný alternatívny zdroj energie, a to tepelné čerpadlo. Obnoví sa plynový kotol, vybuduje sa výťah. Ďalšou pre nás veľmi skvelou správou bolo, že bude aj zelená strecha na telocvični a telocvičňa bude zateplená,“ priblížila riaditeľka školy Lucia Smiková s tým, že zrekonštruovaný bude aj interiér školy.
Samospráva v rámci projektu aktuálne finalizuje verejné obstarávanie, stavebné práce sú naplánované na 12 až 14 mesiacov. Časť prác by chceli urobiť počas letných prázdnin, následne však bude rekonštrukcia realizovaná za plnej prevádzky školy.
„Vízia je, že by sme postupne uzatvárali poschodia, harmonogram prác by bol rozdelený. Samozrejme sme si vedomí, že prídeme o niektoré aktivity, ktoré dopĺňajú charakter našej školy, to znamená či už napríklad realizáciu vianočných trhov alebo niektorých popoludňajších aktivít a pôjdeme v trochu obmedzenom režime,“ skonštatovala riaditeľka s tým, že niektoré práce by sa mohli realizovať aj počas noci.
Budova Základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom má približne 90 rokov. Pôvodne v nej sídlilo gymnázium, ktoré bolo neskôr presunuté do Turčianskych Teplíc. Samospráva na obnovu objektu získala z Modernizačného fondu takmer 2,3 milióna eur. „Bude sa meniť strecha, samozrejme všetky rozvody. Budú tu solárne panely vrátane batériových úložísk, čím sa stane energeticky výrazne sebestačnejšia,“ priblížil Taraba s tým, že v prvej fáze boli z fondu pridelené dotácie na obnovu škôl 27 mestám a obciam.
Školu v Kláštore pod Znievom navštevuje vyše 250 žiakov vrátane detí zo siedmich okolitých obcí. Najväčším problémom budovy je strecha, ktorá bola naposledy menená pred vyše 30 rokmi. V súčasnosti je už v kritickom stave, krovy sú prehnité a do priestorov školy zateká. V rámci rekonštrukcie plechovú strechu nahradia škridlovou a umiestnia na ňu fotovoltické panely.
„Taktiež budeme meniť celú elektroinštaláciu v budove, všetky rozvody. Pridáme aj náhradný alternatívny zdroj energie, a to tepelné čerpadlo. Obnoví sa plynový kotol, vybuduje sa výťah. Ďalšou pre nás veľmi skvelou správou bolo, že bude aj zelená strecha na telocvični a telocvičňa bude zateplená,“ priblížila riaditeľka školy Lucia Smiková s tým, že zrekonštruovaný bude aj interiér školy.
Samospráva v rámci projektu aktuálne finalizuje verejné obstarávanie, stavebné práce sú naplánované na 12 až 14 mesiacov. Časť prác by chceli urobiť počas letných prázdnin, následne však bude rekonštrukcia realizovaná za plnej prevádzky školy.
„Vízia je, že by sme postupne uzatvárali poschodia, harmonogram prác by bol rozdelený. Samozrejme sme si vedomí, že prídeme o niektoré aktivity, ktoré dopĺňajú charakter našej školy, to znamená či už napríklad realizáciu vianočných trhov alebo niektorých popoludňajších aktivít a pôjdeme v trochu obmedzenom režime,“ skonštatovala riaditeľka s tým, že niektoré práce by sa mohli realizovať aj počas noci.