Tarifa za prímestské autobusy bude v Partizánskom na úrovni MHD

Partizánske 11. marca (TASR) - Cestujúci zaplatia v prímestských autobusoch počas jazdy po Partizánskom a jeho mestských častiach za cestovný lístok rovnakú tarifu ako v mestskej hromadnej doprave (MHD). Vyplýva to zo zmluvy o spolupráci pri zabezpečení prepravy cestujúcich medzi samosprávou Partizánskeho a Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK), ktorý je objednávateľom výkonov prímestskej dopravy.



Partizánske bolo v minulom volebnom období po Trenčíne druhým mestom v rámci Trenčianskeho kraja, ktoré išlo do pilotného projektu spoločného územia pre hromadnú dopravu. "Cieľom je, aby zjednotili cenové tarify pre cestujúcich v MHD a prímestskej doprave. Prímestská doprava je drahšia ako MHD, to znamená, že trochu viac dotujeme prevádzkovateľa, lebo chceme, aby bolo cestovné čo najlacnejšie a pre ľudí zaujímavejšie a využívali viac MHD ako autá," uviedol primátor Jozef Božik.



Samospráva preto podľa neho chcela, aby cestujúci z mestských častí - Veľkých Bielic, Malých Bielic a Návojoviec, ktoré nemajú zabezpečenú MHD, zaplatili za lístok rovnakú cenu ako tí v ostatných mestských častiach s MHD. "Zároveň ide o autobusy, ktoré prechádzajú mestskými časťami, ako príklad slúžia Šimonovany, keď autobus prímestskej dopravy ide z Veľkých Krštenian a zváža deti aj cez Šimonovany k Základnej škole Rudolfa Jašíka," priblížil.



Božik podotkol, že náklady pilotného projektu doposiaľ hradil kraj s dodatkom, že keď bude jasné, že tam vzniká strata, a tá tam vzniká, tento rozdiel bude platiť mesto. Rádovo môže podľa neho ísť o niekoľko tisíc eur. "V každom prípade je pre mesto dôležité, že po 30 rokoch, keď boli mestské časti bez MHD diskriminované a prímestská doprava bola drahšia ako MHD, sa toto obdobie končí. Pre cestujúcich, ktorí sa pohybujú z mestských častí prímestskou alebo mestskou dopravou, tak platí jedna cenová tarifa, a to tá nižšia, ktorú má mesto," dodal primátor.