Tarifný systém v  žilinskej MHD sa zmení od začiatku apríla 2021

Žilina 2. novembra (TASR) – V žilinskej mestskej hromadnej doprave (MHD) sa od začiatku apríla 2021 zmení tarifa. Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline schválili na pondelňajšom zasadnutí prostredníctvom videokonferencie návrh riaditeľa Dopravného podniku mesta Žiliny (DPMŽ) Jána Barienčíka.



Podľa návrhu zostane zachovaná bezplatná doprava detí s trvalým pobytom v Žiline od dovŕšenia šiesteho roku do dovŕšenia 16. roku a bezplatná doprava občanov s trvalým pobytom v Žiline od dovŕšenia 62. roku do ukončenia 69. roku. Bezplatnú dopravu budú môcť títo cestujúci využívať po uhradení ročného poplatku 20 eur.



"Všetky cestovné lístky sú časové a prestupné na neobmedzený počet ciest počas ich časovej platnosti. Významnou zmenou je spustenie projektu elektronická peňaženka, ktorú DPMŽ doposiaľ nemal. Cestujúci si bude môcť nabíjať kredit z pohodlia domova, pretože zároveň spúšťame aj e-shop, cez ktorý si vybaví predplatné lístky, nabíjanie elektronickej peňaženky alebo aj samotnú kartu, ktorú mu môžu zaslať na jeho domácu adresu," povedal riaditeľ DPMŽ.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že mesto nemenilo tarifu MHD približne desať rokov. "Cieľom bolo, aby Žilina mala jednoduchú tarifu a cestujúci mohli využiť novú kartu alebo vlastnú platobnú kartu. Prípadne do budúcnosti v prostriedkoch MHD na platenie aj mobil. Tarifa podporuje predovšetkým tých, ktorí budú používať práve moderné prostriedky," podotkol.



Zvýšenie ceny lístkov podľa neho kompenzuje skutočnosť, že ľudia precestujú viac. "Je tam buď 12-minútový alebo hodinový lístok. Čiže za mierne vyššiu cenu človek bude môcť hodinu na území mesta Žilina používať prostriedky MHD. Je to dôležitý krok. Veľmi úzko súvisí aj s budúcoročným zavedením integrovaného dopravného systému v regióne. Nová mestská tarifa je základnou podmienkou, aby sa v tom mohlo pokračovať," dodal Fiabáne.