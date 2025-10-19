< sekcia Regióny
Tartanový ovál na štadióne v P. Bystrici sprístupnili verejnosti
Vstup je bezplatný počas pracovných dní v určených časoch.
Autor TASR
Považská Bystrica 19. októbra (TASR) - Bežecký ovál na futbalovom štadióne v Považskej Bystrici sprístupnili verejnosti. Informovala o tom vedúca oddelenia komunikácie považskobystrickej radnice Miluše Kollárová.
Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Mestskými športovými klubmi (MŠK) sprístupnilo v uplynulých dňoch tartanovú dráhu futbalového štadióna všetkým, ktorí majú radi beh. Vstup je bezplatný počas pracovných dní v určených časoch.
„Naše mesto je výnimočné viacerými bežeckými podujatiami, ako sú Vereda Night Run, Beh Kalváriou či Manínsky partizán. Teší ma, že behu sa venuje čoraz viac ľudí všetkých vekových kategórii, aj preto chceme bežcom vyjsť v ústrety. Po dohode s MŠK sme vyčlenili viaceré časy počas pracovného týždňa, keď si môže prísť zabehať široká verejnosť,“ uviedol primátor Považskej Bystrice Karol Janas.
Podľa konateľa MŠK Jána Zlochu sú pre verejnosť zdarma vyhradené dve dráhy. Bežci môžu využívať ovál v pondelok od 9.00 do 10.30, v utorok od 9.00 do 10.30 a od 17.00 do 18.30, v stredu a vo štvrtok od 17.00 do 18.30 a v piatok od 9.00 do 10.30 h.
