Tatranci hodnotia prázdniny pozitívne, najsilnejší bol prvý týždeň

Vysoké Tatry 14. marca (TASR) - Jarné prázdniny hodnotia vo Vysokých Tatrách veľmi pozitívne. Pre TASR to potvrdila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková s tým, že v tomto roku štandardne najsilnejším týždňom boli západoslovenské prázdniny, teda počas prvého týždňa.



"Jedným z výrazných faktorov, ktorý sa pod to podpísal, bol dostatok snehu, a teda aj kvalitné lyžiarske podmienky. Na druhej strane u nás našli komplex služieb aj nelyžiari. Pripravili sme rôzne interaktívne aktivity pre celú rodinu, samozrejme, lákala aj príroda a zimná turistika či populárne bežkovanie. V prvom týždni boli zároveň prázdniny v Poľsku, takže návštevnosť bola výrazne najsilnejšia," skonštatovala Blašková. Najmenej frekventovaný bol podľa nej posledný, východniarsky týždeň, ani počas neho však bilancia nebola nijak kritická. Hotely si udržali obsadenosť v priemere okolo 70 percent, niektoré hlásili aj 90-percentnú vyťaženosť.



Tatranci zatiaľ pozitívne hodnotia priebeh celej zimnej sezóny, hoci rekordy návštevnosti zrejme lámať nebudú. "Dobiehame však tie lepšie roky, takže veríme, že sa nám tento rok bude dariť lepšie. Ľudia stále majú chuť cestovať a to je tá najpozitívnejšia správa. Na oficiálne štatistiky ešte čakáme, takže teraz je to skôr spätná väzba zozbieraná priamo od podnikateľov," dodáva riaditeľka. Slovenskí turisti štandardne tvoria 60 až 70 percent návštevníkov Vysokých Tatier, pozitívne prekvapil intenzívny nárast hostí z Maďarska. "Pripisujeme to jednoduchému spojeniu, keď sa z Budapešti veľmi jednoducho dostanú do Tatier približne za tri hodiny. Tú istú trasu objavili aj Rumuni, ktorých prítomnosť takisto významne narástla, ďalšie národnosti sú napríklad Litva, Lotyšsko a Veľká Británia," konkretizovala Blašková.



V posledných dňoch pribudlo v Tatrách aj niekoľko centimetrov prírodného snehu, prevádzkovateľ stredísk na Štrbskom Plese, v Smokovci a v Tatranskej Lomnici verí, že sa bude dať lyžovať až do Veľkej noci. V najvyššie položenej zjazdovke na Slovensku, v Lomnickom sedle, sa zvykne lyžovať aj na začiatku mája. "Aprílová návštevnosť bude závisieť najmä od počasia, pretože podmienky na lyžovačku sú veľmi dobré. Aktuálne máme na zjazdovkách v priemere takmer 80 centimetrov snehu, v prevádzke sú všetky zjazdovky," priblížil situáciu hovorca Tatry Mountain Resorts Marián Galajda.



Na najbližšie obdobie chystajú v Tatrách aj viacero podujatí, amatérske lyžiarske preteky, skialpinisitckú súťaž pre mládež či Svetový pohár FIS veteránov v zjazdovom lyžovaní. Blašková upozornila, že ostáva otvorený aj Tatranský ľadový dóm na Hrebienku.