Tatranská galéria oslavuje 60. výročie svojho vzniku

Poprad 10. marca (TASR) - Tatranská galéria v Poprade slávi tento rok 60. výročie svojho vzniku a tomu prispôsobila aj tohtoročný program. Radí sa medzi najstaršie kultúrne inštitúcie na Slovensku a podľa riaditeľky Anny Ondrušekovej v súčasnosti prežíva jedno z najlepších období vo svojej histórii.



„Galéria momentálne napĺňa všetko, čo takáto regionálna inštitúcia má ľudom poskytnúť. Ide o tri základné oblasti, v prvom rade je to zbierkotvorná činnosť, vedecko-výskumná a výstavná činnosť. V 90. rokoch až po prelom 21. storočia bolo úplné vákuum, galérie nemali z čoho nakupovať diela, nám sa to teraz darí,“ zdôraznila Ondrušeková. V Poprade mapujú výtvarné umenie od tých najstarších prejavov až po súčasných umelcov. K tomu ročne vydávajú štyri až päť publikácií, ktoré sa venujú výstavám a zhodnoteniu tvorby autorov. „Prezentačná činnosť v našej galérii sa aj vďaka zrekonštruovaným priestorom radí medzi tie najlepšie,“ myslí si Ondrušeková.



Tento rok podľa nej čaká návštevníkov pestrý výstavný program, ktorý sa začal výstavou Ľuba Stacha, a momentálne prezentujú aj jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov Vincenta Hložníka k jeho storočnici. „V marci budeme mať výstavu aj jeho prvých študentov, ako napríklad Karol Kállay a Kamila Štanclová, ktorí sú manželia a zároveň významní autori,“ ozrejmila riaditeľka.



Galéria chce priblížiť umenie aj širokej verejnosti, pripravila projekt Izmy v európskom a slovenskom výtvarnom umení. Chce spojiť edukatívnu zložku a doplniť ju o významné osobnosti svetového umenia na prelome 19. a 20. storočia. Ďalej sa plánuje aj recesná výstava od Andyho Warhola a Marcina Berdyszaka z Poľska. „Týmto projektom chceme do našich priestorov priniesť aj trošku humoru,“ objasnila Ondrušeková. Galéria sa, okrem iného, každý rok venuje aj regionálnym umelcom, tento rok je to napríklad Maroš Čižmárik, ktorý bude taktiež oslavovať šesťdesiatku. Na záver roka sprístupnia v Poprade aj výstavu venovanú galandovcom, jednej z najvýznamnejších skupín slovenského výtvarného umenia.



Minuloročná sezóna bola pre Tatranskú galériu v Poprade mimoriadne úspešná aj z hľadiska jej návštevnosti. Viaceré podujatia navštívilo až 35.000 ľudí.