Tatranská galéria oslavuje 65. výročie svojho vzniku
Tatranská galéria ako zbierkotvorná inštitúcia vznikla v roku 1960, pričom jej zbierkový fond obsahuje takmer 3300 umeleckých diel.
Autor TASR
Poprad 12. decembra (TASR) - Tatranská galéria v Poprade v týchto dňoch oslavuje 65. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravili v piatok slávnostný večer. Informovala o tom riaditeľka galérie Anna Ondrušeková s tým, že program sa začne o 17.00 h.
„Slávnostný večer obohatí vystúpenie vzácnych hostí. Predstavia sa Terézia Kružliaková (mezzosoprán), sólistka opery Slovenského národného divadla (SND), Ján Babjak (tenor), bývalý člen opery SND, a Daniel Buranovský (klavír), vysokoškolský pedagóg Vysokej školy múzických umení,“ priblížila riaditeľka.
Tatranská galéria ako zbierkotvorná inštitúcia vznikla v roku 1960, pričom jej zbierkový fond obsahuje takmer 3300 umeleckých diel. Sídli a svoje aktivity realizuje v priestoroch bývalej parnej elektrárne, ktorá je kultúrnou pamiatkou a postavili ju ešte v roku 1912. Budova prešla v roku 2013 kompletnou rekonštrukciou.
„Svojou akvizičnou, vedecko-výskumnou, výstavnou a edukatívnou činnosťou spracovávame a verejnosti približujeme tvorbu výtvarných umelcov širšieho východoslovenského regiónu a umenie slovenských a zahraničných profesionálnych umelcov. Doposiaľ sme zorganizovali 1336 výstav. Svojimi aktivitami sa systematicky usilujeme zväčšovať celkovú informovanosť o tradičných i moderných tendenciách vo výtvarnom umení,“ upozornila Ondrušeková. Podotkla, že galéria upútala pozornosť kultúrnej verejnosti rozsiahlymi výstavnými multimediálnymi projektmi, sochárskymi sympóziami a podujatiami v starej elektrárni, ktoré sa konajú v súlade s najnovšími výtvarnými tendenciami vo svete. Spolupracujú s mnohými zahraničnými galériami a inštitúciami aj v oblasti súčasného tanca, hudby, filmu a divadla.
Pri príležitosti 65. výročia svojho založenia galéria vydala aj obsiahlu publikáciu o akvizičnej činnosti a zbierkovom fonde. Slávnostne ju uvedú do života práve v piatok.
