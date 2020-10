Tatranská galéria otvorí sochárske sympózium aj výstavu o koronavíruse

Poprad 1. októbra (TASR) - Tatranská galéria (TG) v Poprade štvrtýkrát realizuje sochárske sympózium Recycle Art (dajme veciam druhú šancu). TASR o tom informovala riaditeľka TG Anna Ondrušeková s tým, že vernisáž sa uskutoční vo štvrtok na nádvorí galérie o 15.00 h. Hneď po nej otvoria aj výstavu kresieb Covid Cončerto c mol Viťa Bojňanského, ktoré reflektujú aktuálnu tému, akou je nový koronavírus.



Ondrušeková v súvislosti so sochárskym sympóziom priblížila, že skúsení akademickí sochári formou recyklácie a umeleckého opracovania kovošrotu vytvorili objekty, ktoré oživia verejný priestor v meste Poprad. Podľa nej budú slúžiť nielen na obdivovanie, ale zároveň splnia aj úžitkovú funkciu. Vyplnia prázdny priestor a budú slúžiť ako komunikačná stretávacia zóna so zaujímavým sedením.



„Umelecké sympózium, ktorým by sme chceli prinavrátiť históriu bývalých sympoziálnych stretnutí v strednej Európe zo 60. rokov minulého storočia, má za cieľ využiť odpadový materiál, predovšetkým železo, a použiť ho na vytvorenie nových skulptúr,“ uviedla riaditeľka. Tento región je podľa nej bohatý na organizovanie sochárskych sympózií pod gesciou Tatranskej galérie v Poprade. Príkladom je Medzinárodné sochárske sympózium Vyšné Ružbachy, sochárske sympózium Umelci Tatrám v Novom Smokovci či sympózium venované osobnosti Jána Brokoffa v Spišskej Sobote.



„V týchto náročných časoch sme nechceli prerušiť kontinuitu umeleckých stretnutí, ktorá je v tomto období pre umelcov obzvlášť potrebná, vďaka finančnému prispeniu mesta Poprad môžeme v začatej myšlienke Recycle Art pokračovať,“ doplnila Ondrušeková.