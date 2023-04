Tatranská galéria prináša novú výstavu dvoch autorov - Nepokojné tvary

Poprad 10. apríla (TASR) - Pred Veľkou nocou sprístupnili v Tatranskej galérii v Poprade novú výstavu pod názvom Nepokojné tvary. Tá podľa kurátora Vladimíra Beskida prináša dialóg dvoch slovenských umelcov, aktuálnu tvorbu dvoch predstaviteľov strednej generácie a dvoch absolventov košickej fakulty umení - Mariána Straku a Jána Vasilka. "Ide o interný vizuálny rozhovor elementárnych foriem, základných tvarov a geometrického jazyka v dvoch médiách. U Straku je to preferovanie 3D realizácií a u Vasilka bytostný maliarsky priestor," objasnil Beskid.



Straka podľa neho prináša sériu najnovších sochárskych prác a objektov, založených na organických tvaroch, mäkkých pneumatických podobách sochy s ústredným motívom vnútorného pnutia kruhu či elipsy. "Kým v týchto dielach ide o preferovanie materiálu starých pneumatík a zváraného kovu, v ďalšej sérii sa sústreďuje na farebné laminátové možnosti 'nalomenia' kruhu do nových pozícií a foriem. Autor uprednostňuje dynamické, elementárne znaky," priblížil Beskid.



U Vasilka je podľa neho dôležitým momentom formátovanie obrazovej plochy na hranici figuratívnosti a geometrie. Jeho geometrické kompozície prinášajú istý geometrický poriadok, obrazový systém s jasným rozvrhnutím fragmentov, plôch a línií. Od roku 2012 autor formuje nové definovanie obrazovej plochy – hustú sieť línií, lomených čiar a siločiar. Vznikajú tak dynamické a nervové prepletené siete, ktoré reflektujú krízovú situáciu dneška a svetelné mestské štruktúry. "Prostredníctvom abstraktných geometrických prvkov som sa snažil vyjadriť danú náladu, nepokoj či disharmóniu. S cieľom špecifickej emócie, ktorú chcem do maľby pretaviť, sa potrebujem dostať do určitého stavu myslenia a atmosféry, v ktorom sa nachádzam, a následne maľujem. Keď dokončím jednu sériu a rôzne variácie danej témy, presuniem sa k niečomu inému," priblížil Vasilko, ktorý je podľa Beskida zdatným konštruktérom maľby.



Výstava potrvá v priestoroch starej popradskej elektrárne do 21. mája.