Tatranská galéria pripravila autorskú výstavu R. Rabatina

Poprad 19. decembra (TASR) - Tatranská galéria v Poprade pripravila na záver tohto roka prierezovú autorskú výstavu pri príležitosti životného jubilea výtvarníka a pedagóga Rudolfa Rabatina pod názvom Časorez. Riaditeľka galérie Anna Ondrušeková informovala, že expozícia je spojená s prezentáciami objektov Jozefa Piláta a Vladislava Leštacha. Návštevníkom ju sprístupnia vo štvrtok podvečer.



"Časorez ako novotvar pochádzajúci z významu slovného spojenia orez času - metafora na človekom vysnívanú manipuláciu s časom, vyjadrujúca utopickú teóriu o cestovaní časom, respektíve vrátenie času do minulosti či jeho posun do budúcnosti. Témou výstavy je genéza a časové dimenzie vo výtvarnej tvorbe Rudolfa Rabatina," priblížila riaditeľka s tým, že návštevníci môžu jeho diela vidieť v priestoroch starej elektrárne do 2. februára 2025.



Sprievodné autorské výstavy Leštacha a Piláta predstavujú trojgeneračný vzťah učiteľ - kolega - žiak. Títo traja autori sa vzájomne podporovali a inšpirovali k spoločným aktivitám. Pilát, dnes už známy mladý umelec, je bývalým žiakom Leštacha a ten bol kolegom Rabatina. "Výstava predstavujúca tri generácie tvorcov z podtatranského regiónu sa stáva zaujímavou umeleckou, ako aj časovou sondou," upozornila Ondrušeková, ktorá je zároveň kurátorkou výstavy.



Dodala, že snahou Rabatina je okrem prezentácie vlastnej maliarskej tvorby pripomenúť aj osobnú profesijnú galerijnú minulosť, ktorá súvisí s pôsobením v Tatranskej galérii a priekopníckou činnosťou pri sprístupnení starej elektrárne.